Больные редкими иммунными заболеваниями просят Минфин выделить деньги на лекарства

Сегодня, 17:53

Государство финансирует дорогостоящее лечение детям до 18 лет, однако после совершеннолетия, эти люди остаются один на один со своей бедой


Сегодня больные редкими иммунными заболеваниями у Министерства финансов устроили пикет. Дело в том, что государство финансирует дорогостоящее лечение детям до 18 лет, однако после совершеннолетия, эти люди остаются один на один со своей бедой.

Лесе 22 года, 13 из них девушка живет с ювенильным ревматоидным артритом – ее собственный организм разрушает суставы во всем теле. Ребенком получала терапию, но когда стала совершеннолетней, государство прекратило финансирование. Лекарства стоят 40 тысяч гривен в месяц. в семье Леси таких денег нет.

Наталья рассказывает, из-за того, что недополучал иммуноглобулин, который поддерживает сопротивляемость организма, умер ее старший сын. Ваня угасал от болезней легких, пока его родные искали деньги на дорогие лекарства. Не успели.

Наталья и Леся – вместе с другими больными редкими иммунными заболеваниями – сегодня – у стен Министерства финансов. Просят чиновников дать шанс на жизнь после 18-ти лет и профинансировать терапию совершеннолетних больных. Для этого нужно 120 млн гривен.

Свои просьбы о помощи пикетчики передали в Минфин через своих представителей, которых пригласили на совещание с ответственными специалистами министерства. В ведомстве родственникам больных пообещали, что за неделю вместе с коллегами из Минздрава обсудят этот вопрос, чтобы решить, как помочь людям.

Напомним, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун пообещала открыть новую эру лечения.

Также сообщалось, что Супрун раскрыла схему махинаций в аптеках.
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"Сегодня"

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