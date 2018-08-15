Больные редкими иммунными заболеваниями просят Минфин выделить деньги на лекарства

Государство финансирует дорогостоящее лечение детям до 18 лет, однако после совершеннолетия, эти люди остаются один на один со своей бедой

Сегодня больные редкими иммунными заболеваниями у Министерства финансов устроили пикет. Дело в том, что государство финансирует дорогостоящее лечение детям до 18 лет, однако после совершеннолетия, эти люди остаются один на один со своей бедой.

Лесе 22 года, 13 из них девушка живет с ювенильным ревматоидным артритом – ее собственный организм разрушает суставы во всем теле. Ребенком получала терапию, но когда стала совершеннолетней, государство прекратило финансирование. Лекарства стоят 40 тысяч гривен в месяц. в семье Леси таких денег нет.

Наталья рассказывает, из-за того, что недополучал иммуноглобулин, который поддерживает сопротивляемость организма, умер ее старший сын. Ваня угасал от болезней легких, пока его родные искали деньги на дорогие лекарства. Не успели.

Наталья и Леся – вместе с другими больными редкими иммунными заболеваниями – сегодня – у стен Министерства финансов. Просят чиновников дать шанс на жизнь после 18-ти лет и профинансировать терапию совершеннолетних больных. Для этого нужно 120 млн гривен.

Свои просьбы о помощи пикетчики передали в Минфин через своих представителей, которых пригласили на совещание с ответственными специалистами министерства. В ведомстве родственникам больных пообещали, что за неделю вместе с коллегами из Минздрава обсудят этот вопрос, чтобы решить, как помочь людям.

Напомним, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун пообещала открыть новую эру лечения.

Также сообщалось, что Супрун раскрыла схему махинаций в аптеках.