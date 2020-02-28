Больных коронавирусом в Украине будет перевозить спецборт Ми-8: появились фото и видео

Экипаж и медперсонал вертолета работали во время эпидемии «Эбола»

Во всех областях Украины готовятся к возможному появлению в нашей стране смертельно опасного коронавируса, который стремительно распространяется по миру.

Санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных, круглосуточно будет дежурить в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Об этом заявил министр МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

По словам министра, вертолет участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали, а ГСЧС передан на условиях безвозмездного договора. Экипаж и медперсонал вертолета прошели специальную подготовку.

"Эти люди работали во время эпидемии "Эбола" – выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции. За один рейс вертолет может взять 4-6 больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км, то есть по всей территории нашей страны", – отметил Аваков.

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Вертолет пока эксплуатируется ГСЧС Украины по специальному контракту авиакомпанией "Украинские вертолеты". Специалисты готовы работать на нем в самых сложных условиях.

Также министр рассказал, что вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Кроме этого, Арсен Аваков отметил, что сейчас тотальный скрининг температуры проходит почти на всех пунктах пропуска, включая КПВВ на границе с временно оккупированной АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Пограничники имеют протокол четких действий, если обнаружат на границе человека с признаками заболевания, заключил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили в Литве и Беларуси. В Беларусь болезнь попала от студента из Ирана, в Литву – из Италии: женщина вернулась домой из итальянской Вероны 24 февраля.

Тем временем, в СНБО представили семь правил безопасности, которые помогут избежать заражения и распространения коронавируса. Самые важные из них – мойте руки и носите маску.

Видео: СНБО

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