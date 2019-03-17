Большая разборка: чем подарок должностному лицу отличается от взятки

Госслужащим запрещено принимать подарки в связи с их работой

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Большая разборка: чем подарок должностному лицу отличается от взятки Коновалова Христина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/90c/4fd/5c890c4fd2cae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/90c/4fd/5c890c4fd2cae.jpg 2019-03-17T07:00:00+02:00 Украина Госслужащим запрещено принимать подарки в связи с их работой

В различиях между подарками и взятками "Сегодня" разбирались при помощи юриста Dentons Игоря Свитлыка, Председателя Секретариата UNIC Анны Герасимчук.

Подарок и взятка: в чем разница?

Подарком считается любая вещь (деньги, быттехника) или нематериальная ценность (услуга, скидки), которую дают бесплатно или ниже рыночной стоимости. К примеру, в нашем политикуме были случаи, когда подарком считалась скидка при покупке жилья.

Госслужащим запрещено принимать подарки в связи с их работой. К примеру, получение главврачом подарка от пациента в связи с успешным лечением считается неприемлемым и может считаться взяткой, если об этом была договоренность. Еще госслужащим нельзя получать подарки от подчиненных.

Антикоррупционное законодательство Украины запрещает дарить госслужащему (кроме близких родственников) подарок дороже 1900 грн. Если в течение года дарятся несколько подарков, их общая стоимость не должна превышать 3800 грн. Эти суммы привязаны к прожминимуму и постоянно меняются. Важно: получение подарка дороже не значит, что он будет считаться взяткой, но такой подарок грозит санкциями для госслужащего, если он не отобразит его в декларации о доходах.

Подарок также должен отвечать общепринятым представлениям о гостеприимстве. К примеру, цветы считаются приемлемым подарком, а вот в случае с крепким алкоголем могут быть вопросы.

Кого накажут при вручении подарка или взятки?

За нарушение правил получения подарков ответственность предусмотрена только для госслужащих. К примеру, если представитель власти слетает за чужой счет на самолете бизнес-классом, ему грозит штраф в 3500 грн и увольнение.

Если в течение года после привлечения к ответственности госслужащий снова нарушит правила принятия подарков (к примеру, примет в дар бутылку дорогого коньяка), то рискует распрощаться с должностью и заплатить штраф в 7000 грн. При этом и коньяк конфискуют и запретят нарушителю занимать руководящие должности весь год.

Что касается лица, дарящего подарок, для него ответственность за нарушение указанных правил не предусмотрена. Но если подарок дарится взамен какого-либо действия должностного лица, велика вероятность привлечения обоих к уголовной ответственности за взяточничество (официальным языком — предоставление и получение неправомерной выгоды). Санкции будут жесткими — вплоть до тюремного заключения.

Судебная практика указывает на снижение количества нарушений по подаркам: в 2016-м было 78 решений касательно незаконного получения подарков, в ­2017-м — 49, в 2018-м — 45.

Какие вопросы чаще всего пытаются решить при помощи предоставления подарка-взятки?

Любой подарок, целью предоставления которого является "решение вопроса" или "оплата услуги", особенно если его стоимость превышает разрешенный законом минимум, — завуалированная взятка.

Мотивы для предоставления взятки могут быть разные. Результаты опроса Всеукраинской Сети Добропорядочности и Комплаенса (UNIC) "Восприятие бизнесом коррупции" содержат интересные детали. Большинство опрошенных считают, что компании, работающие в Украине, используют связи во власти для получения преимуществ в бизнесе. Также опрошенные считают, что предприниматели дают взятки для решения своих вопросов или по требованию чиновников. Помимо этого, опрошенные уверены, что бизнесмены часто используют посредников для решения своих проблем. Правда, в то же время львиная доля опрошенных ответила, что сами не дают взятки, преимущественно из принципиальных соображений. По мнению опрошенных, больше всего коррупция характерна для Верховной Рады (так считают 54% опрошенных), судов и прокуратуры (43%), таможни (39%).

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Что делать, если чиновник просит подарок или взятку?

Если к человеку обратился госслужащий или посредник с предложением "решить вопрос" за вознаграждение, следует обращаться в органы, уполномоченные расследовать эти нарушения. Это Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Нацполиция Украины.

В НАБУ надо обращаться, если замешаны высокопоставленные должностные лица (министры, депутаты, судьи, прокуроры), представители других государств. А также если идет речь о большой сумме (около млн грн). НАБУ перед обращением советует убедиться, что данные о возможном коррупционном нарушении можно проверить.

Лицо может предоставить НАБУ информацию лично, оставив заявление в приемной, или позвонить на горячую линию

(0-800-503-200) в будние дни в рабочее время, а также отправить по почте или заполнить эл. форму на сайте.

К слову, новый антикоррупционный закон разрешил анонимные сообщения о коррупции. Но сообщение будет рассматриваться в случае указания лица-нарушителя и наличия данных, которые можно проверить.

Защиту лиц, которые сообщают о коррупционных нарушениях, обеспечивают, в разных случаях, СБУ, органы внутренних дел или же спецподразделение НАБУ. Меры обеспечения безопасности включают предоставление охраны, организацию наблюдения и даже изменение внешности и документов.

Как доказать факт вымогательства? Запись на диктофон, конечно, поможет убедить правоохранителей в серьезности дела, но не будет принята судом как доказательство нарушения. Поэтому следует сотрудничать с правоохранителями, которые будут собирать доказательства в соответствии с установленными правилами. Если дело не продвигается и оно связано с нарушением прав предпринимателя, можно обращаться в Совет бизнес-омбудсмена.

Как мир искореняет моду на подарки и взятки?

Лучшим инструментом для борьбы с незаконными подарками и завуалированными под подарки взятками являются эффективные правоохранительная и судебная системы. Чем лучше общество будет понимать неотвратимость расследования и привлечения к ответственности, тем меньшим будет желание обойти правила.

Согласно результатам мировых исследований, можно выделить три причины процветания в обществе коррупции и взяточничества: низкие зарплаты, бюрократия и несовершенная законодательная база. Поэтому в борьбе со взятками, например, в Голландии, материально поощряют госслужащих, если те длительное время не были уличены в коррупционных схемах. А в Сингапуре зарплаты высоких чиновников примерно такие же, как и доходы топ-менеджеров в частных компаниях. Тем временем в Южной Корее постоянно упрощают бюрократические процедуры, чтобы граждане минимально контактировали с чиновниками, отвечающими за лицензирование или согласование. Более того, почти два десятилетия в стране работает система слежения OPEN, которая позволяет людям подавать заявление о коррупции в интернете и отслеживать рассмотрение этого документа. Но даже лучшие системы дают сбой. К примеру, президент Германии Кристиан Вульф сам объявил об уходе в отставку из-за подозрений в коррупции — чиновник во время отпуска всего-то переночевал в отеле, за который заплатил его друг.

Напомним, ранее в "Большой разборке" "Сегодня" выясняли что такое налоговая соцльгота и кому она положена и что такое ЕСВ и кому он нужен.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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АВТОР: Коновалова Христина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.