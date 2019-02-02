Большая разборка: что такое государственная тайна и кого к ней допускают

Претендент должен быть старше 18 лет, быть дееспособным гражданином Украины

Фото: Pixabay

Большая разборка: что такое государственная тайна и кого к ней допускают Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/408/9aa/5c54089aac1cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/408/9aa/5c54089aac1cf.jpg 2019-02-02T06:41:00+02:00 Украина Претендент должен быть старше 18 лет, быть дееспособным гражданином Украины

В вопросах гостайны журналисты "Сегодня" разбирались при помощи пресс-центров СБУ и Минобороны.

Что считается гостайной?

Согласно закону, государственной тайной в нашей стране считаются сведения из таких стратегических сфер, как оборона, экономика, наука и техника, внешние отношения, госбезопасность и охрана правопорядка. Например, в сфере обороны в нашей стране секретной информацией считаются конкретные сведения о подготовке и проведении военных операций, мобилизационном развертывании войск, их дислокации, численности и боевой готовности. Помимо них, гостайна — технологии производства отдельных видов нового вооружения, исследовательско-конструкторские работы. Также секретными являются места дислокации пунктов управления войсками или отдельными операциями. В сфере экономики, науки и техники гостайной считаются сведения о местоположении и фактических запасах государственного резерва, о госзапасах драгоценных металлов монетарной группы, драгоценных камней, валюты и прочих ценностей. Также секретными являются сведения, связанные с изготовлением денежных знаков, их охраной и защитой от подделок. Помимо всего этого, секретными являются сведения о научных и конструкторских работах, на базе которых могут быть созданы прогрессивные технологии.

Читайте также Матиос предложил проверить на полиграфе украинцев на сотрудничество с "Л/ДНР"

Кто и где имеет доступ к тайнам страны?

В Украине, согласно закону, есть более 130 чиновников, которые допущены к гостайне. Также, согласно закону, они именуются госэкспертами по вопросам гостайны. Итак, первыми тремя в списке указываются глава администрации президента, его первый заместитель и заместитель. За ними в перечне следуют премьер-министр, первый вице-премьер и вице-премьер. Потом следуют секретарь СНБО, глава Верховного Суда, генеральный прокурор, глава Национального банка и его первый заместитель, глава Нацгвардии, Госпогранслужбы, руководитель НАБУ, Нацполиции, практически все министры, президент Академии меднаук Украины, президент НАН Украины, руководители нескольких госслужб (архивной, фискальной, экспортного контроля, внешней разведки, ГосЧС), Государственного космического агентства, Управления госохраны Украины (обеспечивает безопасность президента и нескольких первых лиц страны). Наибольшее число допущенных к гостайне чиновников — это руководители различного ранга в Минобороны. Здесь таких чуть более 30 человек. Первым в этом списке идет министр, последним — начальник Университета обороны им. Ивана Черняховского.

Какие бывают уровни допуска и на сколько дают разрешение "знать все секреты"?

Секретные данные делятся на три формы допуска: форма 1 — для работы с секретной информацией, с уровнем секретности "особой важности", "совершенно секретно" и "секретно". Форма 2 — для работы с документами под грифами "совершенно секретно" и "секретно". И третья форма — для просто "секретной" информации. При этом разрешение на доступ по разным формам выдается на разные сроки: для первой формы это 5 лет, для второй — 7 лет и формы три — 10 лет.

Чтобы хотя бы теоретически иметь допуск к гостайне, претендент должен быть старше 18 лет, быть дееспособным гражданином Украины. Кроме того, придется пройти проверку и дать письменное обязательство не разглашать полученные сведения.

В особых случаях (очень серьезное ЧП, катастрофа, судебное разбирательство особой важности и др.), которые определяются министерствами и другими центральными органами исполнительной власти по согласованию с СБУ, допуск к гостайне со степенью "совершенно секретно" и "секретно" может предоставляться и украинцам в возрасте от 16 лет, а в возрасте от 17 лет и к грифам "особо важно".

Читайте также Из России сбежал бизнесмен, имевший доступ к гостайне

Что "светит" за разглашение государственной тайны?

В Украине только за прошлый год было открыто 34 уголовных дела по одной из самых редких статей УК — №328 "Разглашение государственной тайны". Об этом сообщила Генеральная прокуратура в своем отчете за прошлый год. При этом в ГПУ уточняют, что с начала года было объявлено лишь одно подозрение по этой статье. Это означает, что в большинстве случаев следствие лишь выясняет, кто причастен к разглашению секретных сведений. Но в то же время в ГПУ сообщают, что с начала года было открыто 9 уголовных производств по фактам утери документов, содержащих гостайну. Также, как выяснила "Сегодня", с начала года правоохранители открыли 11 уголовных производств по фактам разглашения сведений военного характера, содержащих гостайну.

Согласно закону, виновным в разглашении гостайны грозит от 5 до 8 лет тюрьмы. Один из последних приговоров гласит, что секретные сведения о проведении контрразведывательной операции разгласил сотрудник одной из спецслужб. Офицер сообщил своему куму о том, что в отношении его друзей сотрудники СБУ проводят контрразведывательную проверку. После получения этих данных люди, в отношении которых проводилась проверка, очевидно, могли пойти на ухищрения, чтобы скрыть свою противоправную деятельность. Из-за этого работникам спецслужбы пришлось применять более сложные и дорогостоящие методы проверки. Но, как сказано в приговоре, нарушитель закона не остановился на достигнутом и спустя некоторое время повторно разгласил секретные сведения, которые ему были доверены государством. После того как подозреваемый был разоблачен и пришло время оглашения приговора, судья Ровенского горсуда указала в обвинительном приговоре следующее: "Признать виновным", и осудила на 5 лет тюрьмы, но с испытательным сроком на два года.

Кто ведет охоту на секретную информацию?

В связи с ситуацией на Донбассе силовики за последние годы усилили свою работу, отслеживая так называемых засланных казачков в различных госструктурах. Последние, по данным оперативников, были завербованы в последние 5 лет иностранными спецслужбами либо же силовиками самопровозглашенных республик на востоке Украины. Пробуя внедриться в украинские госструктуры, "казачки" намереваются выяснять информацию с ограниченным доступом. Прежде всего, их интересует информация военной направленности, сведения о технических достижениях. Эти сведения нужны руководству псевдореспублик для совершения информатак, взламывания сайтов и прочей диверсионной работы. Например, уже были случаи, когда хакеры, работающие на противника, взламывали сайты украинских госструктур, размещая на главных страницах приветствия от "ДНР".

В СБУ нам рассказали о том, как вычисляют возможные каналы утечки важной информации. Следя за разведчиком, который, например, работает на "ДНР", оперативники не берут его сразу. Они выясняют круг его общения на мирной территории Украины. И, как правило, задерживают сразу после того, как лазутчик пытается наладить коммуникацию с кем-либо из чиновников из числа руководителей. Утечка информации через такой канал чревата тем, что к противнику могут попасть слишком важные сведения. Например, о количестве и перемещении военной техники, о новых разработках.

Напомним, ранее в рамках проекта "Большая разборка" мы разбирались в том, что такое ЕСВ и кому он нужен. А еще выясняли, как заработать на госгарантиях, на облигациях внутреннего госзайма.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Большая разборка: что такое государственная тайна и кого к ней допускают". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...