Двойное или второе гражданство: в чем разница и могут ли украинцы иметь несколько паспортов

Во всех подводных камнях темы "Двойное гражданство" нам помогли разобраться Денис Шкиптан (юрист, специализирующийся на судебных процессах) и Ярослав Булычев (специалист по миграционному праву).

Что такое двойное гражданство?

В Украине многие не понимают разницы между "двойным гражданством" и "вторым гражданством". Двойное (множественное) гражданство — ситуация, когда человек имеет одновременно гражданство двух или более государств. При этом каждое из них может требовать от лица выполнения всех его гражданских обязанностей. Такой статус становится возможным у граждан тех стран, между которыми заключен договор о двойном гражданстве, то есть о взаимном признании обоих гражданств. При этом обе страны признают за своими гражданами наличие обоих гражданств как равноценных, а "двойные граждане" — сохраняют гражданские права обоих государств.

В мире немного стран, которые подписали между собой соответствующие договоры. Как правило, это бывшие метрополии и их колонии. Например, Великобритания имеет такой договор с Канадой, Индией, Австралией и другими, Франция — с Канадой, Португалия — с Бразилией, Испания — с рядом стран Латинской Америки.

А второе гражданство (третье, четвертое и т.д.) — ситуация, когда человек приобретает второе гражданство без ведома "родного" государства, гражданином которого является изначально.

Почему в Украине двойное гражданство вне закона?

Ст. 4 Конституции Украины гласит: "В Украине существует единое гражданство". Но это не значит, что украинцам запрещено иметь другие гражданства. Эта формулировка означает, что второе гражданство и подтверждающие это гражданство документы не признаются украинским законодательством и не действуют на территории Украины. Так, Закон Украины "О гражданстве" дает такое определение:

"Если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины".

Это означает, что украинец с паспортом Украины и, например, Кипра, в Украине будет признаваться только гражданином Украины. На Кипре — только гражданином Кипра. А вот при въезде на территорию третьих стран, человек сам может решать, какой паспорт ему показать на таможне — таким гражданином он и будет считаться в этой стране. То есть в Украине двойное гражданство не запрещено, оно просто не признается.

Как власти могут обнаружить второе гражданство и какое наказание предусмотрено за второй паспорт?

Закон Украины не обязывает уведомлять власти о получении другого паспорта, а лишь оставляет за человеком такое право. Только уведомление может считаться основанием для прекращения гражданства Украины, но автоматического прекращения не происходит. В этом и состоит главная проблема законодательного регулирования вопросов гражданства в Украине. По сути, власти не имеют обязанности проверять наличие у людей второго гражданства. И даже если станет известно о наличии второго паспорта, человек может быть лишен украинского гражданства, но президент (а согласно закону, лишь президент имеет право лишать гражданства Украины) не обязан этого делать. То есть появляется поле для спекуляций и "двойных подходов" — почему одного политика или бизнесмена не лишают гражданства, хотя информация о его втором паспорте всплывает в СМИ, а другого лишают гражданства Украины?

По разным оценкам, в Украине около полумиллиона человек имеют вторые паспорта (в основном, Польши, России, Венгрии, Румынии). Узнать власти Украины о втором гражданстве могут путем запроса официальным органам другой страны о том, имеет ли этот человек гражданство этой страны. Также источниками информации могут стать базы данных таможенных ведомств (по каким паспортам человек пересекал границу), налоговых органов (на какой паспорт зарегистрирована компания).

Могут ли граждане Украины иметь один или несколько паспортов других государств?

Каждая страна имеет свои законы относительно получения второго гражданства и каким образом она официально относится к "старому" гражданству человека. Например, в ряде стран Карибского бассейна (Доминика, Гренада, Антигуа и Барбуда, и пр.) паспорт можно "купить" в обмен на инвестиции в экономику страны (от 100 тыс. долларов). При этом обязанностей по отказу от предыдущего гражданства нет. В Европе паспорт в обмен на инвестиции предлагают две страны ЕС — Мальта и Кипр. Однако и стоимость таких программ намного выше — более 1 млн евро для Мальты и более 2 млн евро для Кипра. В то же время многие европейские страны в обмен на инвестиции (покупка недвижимости или гособлигаций, основание бизнеса) предоставляют статус ВНЖ (вид на жительство) или ПМЖ (постоянное место жительства) с дальнейшей возможностью получения гражданства. Вместе с тем некоторые страны, например, Германия, при выдаче своего паспорта требуют предоставить письменное доказательство, что человек вышел из предыдущего. А в Украине получить ПМЖ можно за инвестиции в экономику порядка 100 тыс. долларов.

Как решить проблему двойного гражданства?

Нужно четко прописать нормы о вступлении и выходе из гражданства Украины. По пунктам определить причины и схему автоматического лишения гражданства. У нас человек пока может быть лишен гражданства при наличии второго паспорта. Рекомендации об этом выносит спецкомиссия, передает предложения на подпись президента. Но никаких обязанностей не возникает, то есть принимается личное решение госчиновника.

Также надо решить вопрос со вторым гражданством чиновников. С 1 мая 2016-го, согласно Закону "О государственной службе", на госслужбу не имеет права претендовать лицо, имеющее иное гражданство, кроме украинского. Это оправдано, ведь граждане других стран не должны получать доступ к гостайне. Однако в СМИ регулярно появляется информация, что мэр, депутат или чиновник, имеющий второй паспорт, баллотируется на выборах, занимает высокие должности.

Далее необходимо выработать единую долгосрочную политику — Украина признает второе, двойное гражданство или нет. Миллионы украинцев уехали за границу — США, Канада, Италия, Испания, Польша. Лишать ли их гражданства? Может, Украине стоит подписать двусторонние договора с рядом стран и начать признавать двойное гражданство. Или же Украине лучше "закрыть глаза" на вторые паспорта, как делают страны, привлекающие инвестиции в обмен на свои гражданства. В целом, нужно четкое видение решения проблемы, как провести "паспортную реформу".