Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%

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С каждым годом украинцы становятся тяжелее. Если представим, что в Украине живет 100 человек, то 58 из них имеют лишний вес и еще 25 страдают от ожирения. Это проблема не только нашей страны. Ожирение приобрело форму эпидемии во всем мире, подчеркивают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сегодня от избыточного веса умирает больше людей, чем от голода. Болезни сердца, инсульт, онкозаболевания – это одни из последствий ожирения.

По данным ВОЗ, лишний вес имеют 39% людей в мире.

Страна с лишним весом

Украинцы тратят на еду почти половину своих доходов – 48%. Считается, что это показатель бедности. Однако в Украине даже у обеспеченных слоев населения высокие расходы на еду, отмечает Людмила Черенько, руководитель отделения качества жизни населения Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины.

"У нас много расходов идет даже у обеспеченных слоев населения и высокая калорийность суточного питания. Возможно, это ментальная особенность украинцев. Доля домохозяйств в Украине, которые тратят на еду более 60% доходов, составляет 26,7%. А доля домохозяйств, у которых остается меньше 10% после расходов на питание и жилье, – 7,6%", – говорит Людмила Черенько.

58,4% украинцев старше 18 лет имеют лишний вес, по данным Всемирной организации здравоохранения на 2016 год. Хотя в 1990 году таких было – 48,9%.

Доля населения некоторых стран с избыточным весом. Фото: pixabay.com

Для Европы это среднее значение. Для сравнения, в Великобритании лишний вес имеют 63,75% населения. В Испании – 61,6%, Чехии – 62,3%, Литве – 57,8%, Польше – 58,3%, Эстонии – 55,8%, России – 57,1%, Беларуси – 59,4%. В Кувейте таких 73%, а в США – 67,9%. В мировых лидерах Науру – карликовое государство в Тихом океане – 88,5%. Больше 80% населения имеют лишний вес в Палау, на Маршалловых островах.

При этом, мужчин с избыточным весом в Европе становится больше, чем женщин. В Украине такая тенденция наблюдается с 2003 года. У нас мужчин с лишним весом – 61,4%, а женщин – 55,5%.

Избыточный вес можно контролировать и корректировать спортом и правильным режимом питания. Когда наступает ожирение, в организме человека начинаются необратимые процессы. Изменения рациона и уровня физической нагрузки бывает недостаточно. Лишний вес определяется по Индексу массы тела (ИМТ). Он рассчитывается путем деления массы тела (в килограммах) на квадрат роста (в метрах квадратных). Если показатель больше или равен 25, то у человека есть избыточный вес. Если ИМТ больше 30 – это уже ожирение.

А какой ИМТ у вас?

Но стоит учитывать, что Формула ИМТ не учитывает соотношение жира и мышц в теле. Например, для атлета ИМТ может показать ожирение. Поэтому ВОЗ также учитывает и соотношение окружности талии к бедрам.

К примеру, человек с окружностью талии 76 см и окружностью таза 97 см имеет соотношение талии и бедер примерно 0,79. Норма для мужчин – до 0,9, а для женщин – до 0,8.

Немаленькие дети

"Ожирение – действительно глобальная проблема. Особенно она задела Азию, США, а если говорить о Европе – Великобританию. По прогнозам Европейской ассоциации изучения ожирения, до 2030 половина (!) европейцев будет страдать ожирением", – говорит Андрей Фомин, руководитель Центра лечения ожирения и метаболических расстройств Медицинского дома Odrex.

В Украине от ожирения страдает каждый четвертый – 24,1%.

В Европе самое большое число людей с ожирением в Великой Британии – 27,8%. В Чехии – 26%, Беларуси – 24,5%, Польше – 23,1%, России – 23,1%, Румынии – 22,5%, Германии – 22,3%, Франции – 21,6%, Молдове – 18,9%. Каждый третий человек страдает от ожирения в Ливии, Египте, Ираке, ОАЭ, Новой Зеландии. В США таких – 36,2%.



Количество людей страдающих ожирением. по данным ВОЗ. Фото: pixabay.com.

Но избыточный вес и ожирение у детей носит больше угроз. Детское ожирение повышает вероятность ожирения, преждевременной смерти и инвалидности во взрослом возрасте.

В мире 18% детей и подростков 5-19 лет имели лишний вес или страдали от ожирения на 2016 год.

В Украине таких 21,4% детей. При этом в 2001 число детей с лишним весом было 14,4%. А от ожирения, по последним данным ВОЗ, страдает 7% украинских детей. В Молдове – 4,2%, Эстонии – 6,3%, Литве – 6,8%, Польше – 9,1%, России – 7,1%, Венгрии – 11,1%, Британии – 10,2%. В США таких детей – 21,4%.

"Проблемы избыточного веса детей – одни из самых болезненных в диетологии, так как ассоциированные с весом заболевания, такие как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, синдром поликистоза яичников, – молодеют. Культура питания в семье, отношения с родителями, уровень взаимопонимания с ними, стрессовость внутри семьи – это одни изо самых ключевых факторов, которые влияют на то, будет ли ребенок подвержен "заеданию своих проблем" или нет и сможет ли он выбирать себе в рацион здоровые продукты ежедневно или нет", – рассказывает врач-диетолог Татьяна Лакуста.

"Ожирение чаще всего воспринимается как косметический дефект"

Ожирение влияет на все системы и органы человека, и может быть причиной более 200 заболеваний. Украинцы обращаются к врачу часто уже с осложнениями ожирения: сахарным диабетом II типа, гипертонической болезнью, жировой дистрофией печени и другими. Причем сами пациенты не ассоциируют эти проблемы с ожирением, делится Андрей Фомин, руководитель Центра лечения ожирения и метаболических расстройств Медицинского дома Odrex.

"К сожалению, в нашей стране, да и не только, ожирение чаще всего воспринимается как косметический дефект. Но к ожирению не стоит относиться только как к эстетической проблеме, и считать, что диета и спорт быстро все исправят. Лишь 2% людей с индексом массы тела более 40 способны сбросить лишний вес и удержать его с помощью правильного питания и физических нагрузок. Через год лишний вес возвращается у 60% пациентов, через 5 лет – в 100%", – говорит врач.

У украинцев нет культуры питания, считает Татьяна Лакуста. Еда воспринимается как способ получения удовольствия. Свою роль также играет так называемая "генетическая память" опыт пережитых Голодомора, дефицита продуктов во времена Советского Союза. Все это накладывается на современный образ жизни.

"Основная масса еды переносится на ужин, вечерней едой заедаются стрессы рабочего дня. Люди тянутся к "стрессовой еде" – это жирная, соленая, сладкая еда, которая способствует снижению уровня стресса, она приводит к перееданию, стимулируя вкусовые рецепторы. К такой еде относится фаст-фуд, кондитерские изделия, колбасы, соленые сыры", – отмечает врач-диетолог.

В Украине нет политики здорового питания

"К сожалению, украинские традиции не способствуют формированию здоровых пищевых привычек. Украинская кухня содержит большое количество блюд из муки, жирного мяса, солености, переработанные продукты и др. Традиционно приветствуются праздничные застолья и чрезмерное кормление детей", – говорит Мирослава Березовая, врач-диетолог, доцент кафедры внутренней медицины Буковинского национального медицинского университета.

По словам врача, в рационе украинцев недостаточно цельнозерновых продуктов, бобовых, овощей, фруктов, орехов, семян и продуктов, содержащих омега-3. Зато чрезмерно присутствуют белый хлеб, различные полуфабрикаты, фаст-фуд, картофель, макароны, то есть преобладают продукты углеводно-жирового состава.

Фото: Белокрыл В.

В Украине нет политики здорового питания. Хотя стоило бы ограничить рекламу еды с высоким содержанием сахара и фаст-фуда, говорят врачи. Например, в некоторых штатах США 3-7% акцизом обложили шипучие напитки. Также на продукты с сахаром ввели налоги Финляндия, Франция, Великобритания, Дания и другие европейские страны. Пока в Украине только пошли на уменьшение норм питания. В 2017-м Минздрав уменьшил норму потребности в калориях для детей разных возрастов. Изменения коснулись питания детей 1-3 лет – калорийность питания уменьшена на 155 ккал. Детям 4-6 лет нужно есть меньше на 300 ккал. Шестилеткам норму уменьшили на 400 ккал. В 7-10 лет норма питания сократилась с 2400 до 2100 калорий в день. Ведомство сократило потребности в растительных белках и углеводах. Но увеличило норму потребности в мясе и рыбе.

Изменение норм – это маленький шаг. Он повлияет только на пищу, которую готовят детям в детсадиках, школах, больницах. Минздраву еще предстоит заняться общественным питанием. Например, в Дании есть норма на государственном уровне о доступности фруктов в офисах и школах.

Тарелка здорового питания украинца

Эксперты Гарвардской школы общественного здравоохранения разработали специальное руководство – "Тарелку Здорового Питания".

Фото: Гарвардская школа общественного здравоохранения

Овощи и фрукты должны составлять основную часть приема пищи – ½ тарелки. При этом картофель не считается овощем по этой системе, поскольку он негативно влияет на уровень сахара в крови.

Цельные и неочищенные зерновые – цельная пшеница, ячмень, овсянка, гречка и неочищенный рис – меньше влияют на уровень сахара в крови и инсулин, чем белый рис и другие очищенные зерна. В тарелке они должны составлять ¼.

Еще четверть тарелки – это белки. Рыба, курица, фасоль, орехи – здоровые источники белка. Употребление красного мяса нужно ограничить, и избегать переработанного мяса – сосисок, колбас и т.д.

Минздрав Украины тоже разработал "Тарелку здорового питания украинца" для взрослых и детей от двух лет. В ведомстве рекомендуют употреблять не меньше 300 г овощей и бобовых в день. Столько же фруктов и ягод, отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам, 2-3 раза в день употреблять молочные продукты и 1-2 яйца. Также 2-3 раза в неделю МОЗ рекомендует есть рыбу.

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