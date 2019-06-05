Больше 12 часов возле гейта: в Борисполе 200 пассажиров не могут улететь в Египет

Представители авиакомпании игнорировали пассажиров, пока те не заблокировали следующий рейс

Фото предоставил пассажир.

Более полусуток почти 200 пассажиров не могут улететь из международного аэропорта "Борисполь" в Шарм-эль-Шейх. Самолет авиакомпании SkyUp Airlines должен был отправиться в солнечный Египет 5 июня в 00:05, но до сих пор люди, среди которых около 70 детей, находятся возле гейта.

"Мы прошли регистрацию 4 июня в 22:40. Всю ночь и полдня мы не можем никак улететь. До 3:00 на нас никто не обращал внимание. И лишь благодаря тому, что мы блокировали вылет следующего самолета, в 3:15 к нам вышел представитель авиакомпании. Сначала нам говорили, что вылет задерживается в связи с технической поломкой, какая-то деталь отпала от самолета. При этом представители авиакомпании отшучиваются от нас, что, мол, хотите – садитесь в неисправный самолет", – говорит пассажир Дмитрий.

Мужчина с женой собрались провести медовый месяц в Шарм-эль-Шейхе. Они покупали билеты через туроператор Tui и заплатили за тур 890 евро на двоих. Другие пассажиры пользовались услугами Join UP! и Tui и заплатили за отдых около 1 000–1 500 евро. При этом пока никто из туроператоров не связался с пассажирами в связи с задержкой рейса и не позаботился о них.

По словам мужчины, ночью в аэропорт приехали полицейские, но не для того, чтобы разобраться в ситуации, а для охраны представителей авиакомпании.

"Мы находились в аэропорту всю ночь. Лето, жара, детей сколько... И лишь в семь утра представитель авиакомпании предложил нам воду", – продолжает Дмитрий.

По последней информации, рейс в очередной раз перенесли на 13:05. Но улетят ли пассажиры в это время, пока неизвестно. Представители авиакомпании SkyUp Airlines не вышли с нами на связь. Во время звонка журналиста сайта "Сегодня" долго удерживали на линии, а в момент соединения с оператором звонок постоянно срывался. Сами же пассажиры говорят, что на горячую линию авиакомпании могли дозвониться лишь утром, но за последние пару часов их звонки также игнорируются операторами.

Сейчас пассажиры написали коллективную жалобу на авиакомпанию и хотят побыстрее улететь. Ведь в душном аэропорту они уже потеряли день своего долгожданного отдыха.

Напомним, ранее в Международном аэропорту "Киев" им. И.Сикорского задержались несколько рейсов в Египет.

Кроме того, туристическая компания Join UP! сообщала о задержке 11 рейсов из Украины на Кипр, в Турцию, Египет и обратно.

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