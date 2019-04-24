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Больше 20 градусов и везде солнце: в Украину пришла настоящая весна

Сегодня, 09:15

Под конец апреля погода в Украине наладилась, а на смену прохладе и дождям пришло солнце

Фото: Сегодня

Сегодня в Украине ожидается погода без осадков, будет солнечно практически везде, за исключением Закарпатской области – там немного покапает. В большинстве областей температура воздуха будет не менее 20 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Немного будет отличаться погода только на западе. Там в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях температура воздуха ожидается 16-18 градусов, в остальных областях региона 18-20 градусов. Дождь синоптики обещают только на Закарпатье.

В центральных, северных и восточных областях погода будет приблизительно одинаковой: везде солнце и температура воздуха 19-22 градуса. В Киевской области и Киеве до +22.

На юге синоптики обещают в основном 18-20 градусов, но в Одесской области будет немного прохладней – 15-17. Везде сухо и солнечно.

Напомним, до одного из самых больших христианских праздников осталось несколько дней. В этот день многие украинцы выбираются на природу. Мы уже писали, какая погода будет на Пасху. Синоптики предупреждают, что не всем повезет с погодой – в некоторых областях ожидаются дожди с грозами.

Но пока в Украине наступила настоящая весенняя погода, в Казахстане ударили апрельские снегопады. В Павлодарскую область страны внезапно вернулась снежная метель.


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Тег погода, потепление, синоптики, Солнце, прогноз погоды, весна

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Сегодня

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