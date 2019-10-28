Больше 80% украинских подростков пробовали пить, около 50% – курить: опубликована инфографика

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86% украинских подростков пробовали алкоголь, а больше половины – курили хотя бы раз в жизни. Об этом свидетельствуют результаты "Европейского опроса учеников относительно употребления алкоголя и других наркотических веществ" (ESPAD), проведенного в 2019-м году.

Согласно результатам опроса, половина подростков никогда не курила сигареты, а вот другая половина пробовала табак хотя бы раз в жизни. К слову, курение более распространено среди парней — 56,2% (курящих девушек – 45,1%).

В целом же опыт курения есть у 54,7% парней и 46,4% – у девушек.

Каждый восьмой подросток впервые пробовал курить в 14 лет. Каждый десятый – впервые попробовал сигареты в возрасте девяти лет и младше. 8,6% респондентов попробовали курить в 15 лет, а 7,3% — в 13 лет.

Привычка ежедневного курения есть у 19,6% подростков, то есть почти у каждого пятого. В отчете сказано, что, привычка курить ежедневно начинает формироваться с 14 лет и усиливается с возрастом.

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Ситуация с алкоголем обстоит куда хуже, чем с сигаретами. Исследование говорит, что опыт употребления алкоголя был у 86% подростков — 88,4% девушек и 82,7% парней. И почти половина употребляла алкоголь более 10 раз за всю жизнь, а за последний год выпивали 75% подростков. В то же время за последние 30 дней каждый пятый подросток (22,5%) употреблял алкоголь больше трех дней.

13,4% опрошенных впервые попробовали алкоголь в 10 лет и раньше. Девушки несколько раньше парней впервые пробуют алкоголь: в младшей возрастной группе (2004 г. р.) количество ребят, которые по крайней мере один раз употребляли алкоголь, составляет 79,1%, а девушек — 86,6%. Но уже с возрастом эта разница нивелируется.

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Согласно данным опроса ESPAD, в 2019-м году самыми популярными видами выпивки были вино, слабоалкоголка, шампанское и пиво.

По результатам исследования обнаружилось, что среди всех опрошенных учеников/студентов в возрасте 14-17 лет у 18% был опыт употребления каких-либо наркотических веществ. Среди парней этот показатель составил 17,9%, а среди девушек ­— 18,1%.

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