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  1. Последние новости Украины

Больше никогда: Шмыгаль призвал почтить память погибших во Второй мировой войне (видео)

8 мая, 08:17

Тина Наринецкая

Премьер-министр напомнил о том, как легко потерять мир и как трудно его вернуть

Глава правительства Денис Шмыгаль призвал всех украинцев в День памяти и примирения почтить память погибших во время Второй мировой войны. Свое видеообращение министр опубликовал на своей странице в Facebook.

"Я призываю всех склонить голову в уважении к тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы с вами могли жить мирно и счастливо. Будем достойными их памяти, всегда помнить о них. И не забывайте также о том, как легко потерять мир и как трудно его вернуть. Такое не должно повториться", – заявил Шмыгаль.

Видео: Денис Шмыгаль, Facebook

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Напомним, ранее на заседании Кабинета министров Шмыгаль заявил, что Украина в этом году не будет организовывать мероприятия ко Дню памяти и примирения (8 мая) и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая).

Также новости "Сегодня" сообщали, что в соседних странах тоже приняли решение по Дню победы. В частности, в России Путин таки решился отменить празднования на Красной площади, а вот Лукашенко в Беларуси заявил, что не собирается отменять парад на День победы 9 мая.

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