Больше тестов и ужесточение контроля: что дальше ждет украинцев на карантине

На практике для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью инструмента "Дія"

До 11 мая, когда будут ослаблены ограничительные мероприятия в Украине, перед Кабинетом министров стоит несколько задач. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"У нас есть несколько очень важных задач, которые мы должны сделать до 11 мая. Во-первых, это увеличить количество тестирований на коронавирус. Все последние недели мы продолжаем наращивать количество тестирований", – сказал премьер.

По его словам, в течение последних двух недель этот показатель вырос с 700 до 4700 тестов в день.

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"Второе – улучшение в обеспечении наших больниц и врачей всем... Третье – введение электронного контроля самоизоляции вместо наблюдения", - отметил Шмыгаль.

Он пояснил, что на практике для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью инструмента "Дія".

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"Четвертое – создание новых правил функционирования для объектов обслуживания населения. Здесь мы говорим об обязательном социальном дистанцировании, масочном режиме и постоянной дезинфекции в соответствующих заведениях", – отметил глава правительства.

Как известно правительство продлило карантин до 11 мая.

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Ранее Денис Шмыгаль предупредил, что украинцем придется жить с ограничениями еще два года.

Согласно последним данным в Украине подтверждено 6 592 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 624, умерли 174 человека.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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