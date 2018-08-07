Больше всего очередей в украинских больницах по понедельникам

Утро понедельника часто является самым загруженным в медучреждениях. Это общий тренд по Украине. Такие данные "Сегодня" предоставили в "Поликлинике без очередей". Это одна из электронных систем здравоохранения, которую используют украинские медучреждения.

Наибольший показатель записи через Интернет именно в детских медицинских учреждениях, где процент записи может составлять более 96%.

Преимущественно запись к врачу через электронную систему возможна на две недели вперед. И свободные места в расписании заполняются в первые часы и даже минуты, рассказывает руководитель проекта "Поликлиника без очередей" Артур Верба.

"Если, например, речь идет о детской клинику накануне учебного года, то там наблюдается ажиотаж на получение различных справок, люди активно записываются к врачам-педиатрам. В таких случаях все очень быстро заполняется. Есть клиники, где запись происходит более или менее равномерно. Также ситуация может быть обусловлена стадией внедрения системы. Сначала медицинское учреждение может открывать запись на неделю вперед, затем на две и так далее. С другой стороны есть пациенты, которые могут записаться, а потом забыть и не отменить резерв. Учитывая это клиника сама регулирует свою практику записи, подбор этого параметра работы происходит опытным путем – настраивая системы под реальные, часто уникальные обстоятельства работы медучреждения. Именно такая гибкость является одной из мощных черт электронной системы ", – комментирует Верба.

Клиники, уже некоторое время работают с системой привыкли правильно распределять время записи к врачам, подстраиваясь под пациентов. Поэтому пациенты все меньше спешат занять время на понедельник, зная, что их примут в удобный день и удобное время.