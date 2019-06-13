Большинство сообщений о минировании в Украине поступают из России – МВД

В последнее время наблюдается повышенное количество сообщений о ложном заминировании

В Украине участились случаи ложного минирования. Фото: facebook.com/gunp.odessa.

Большинство сообщений о заминировании различных объектов в разных областях Украины поступают из России. Об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Иван Стойко, передает Укринформ.

"Была (серия сообщений о заминировании – Ред.) провокационных. Но ни одно не подтвердилось. И мы видим, откуда в основном поступают – из-за границы, из России", – отметил Стойко.

В свою очередь, директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко уточнил, что, действительно, в последнее время наблюдается повышенное количество сообщений о ложном заминировании.

"У нас почти каждый день не проходит, чтобы таких сообщений не было, почти каждый день. Но одно дело, когда их одно или пять по стране в разных местах, а другое дело, когда их 55 или 77 на различных объектах", – уточнил Шевченко.

По его словам, каждый такой вызов отрабатывается, и на него есть соответствующая реакция взрывотехнических, кинологических и следственно-оперативных подразделений.

Ранее сообщалось, что по Киеву прокатилась новая волна сообщений о минировании больниц, детсадов и ТЦ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Большинство сообщений о минировании в Украине поступают из России – МВД". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"