Большинство сообщений о минировании в Украине поступают из России – МВД
В последнее время наблюдается повышенное количество сообщений о ложном заминировании
Большинство сообщений о заминировании различных объектов в разных областях Украины поступают из России. Об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Иван Стойко, передает Укринформ.
"Была (серия сообщений о заминировании – Ред.) провокационных. Но ни одно не подтвердилось. И мы видим, откуда в основном поступают – из-за границы, из России", – отметил Стойко.
В свою очередь, директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко уточнил, что, действительно, в последнее время наблюдается повышенное количество сообщений о ложном заминировании.
"У нас почти каждый день не проходит, чтобы таких сообщений не было, почти каждый день. Но одно дело, когда их одно или пять по стране в разных местах, а другое дело, когда их 55 или 77 на различных объектах", – уточнил Шевченко.
По его словам, каждый такой вызов отрабатывается, и на него есть соответствующая реакция взрывотехнических, кинологических и следственно-оперативных подразделений.
Ранее сообщалось, что по Киеву прокатилась новая волна сообщений о минировании больниц, детсадов и ТЦ.
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