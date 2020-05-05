Большинство украинцев считают высоким качество отечественного медобслуживания – опрос

В течение недели, на фоне продолжающейся борьбы с коронавирусом в Украине, за медицинской помощью обратились 9% украинцев. При этом треть респондентов сталкивается с трудностями при обращении в больницы.

Таковы данные исследовательской компании "Градус", которая опросила украинцев о качестве медицинской помощи.

В то же время само качество медпомощи подавляющее большинство опрошенных считает высоким. Больше всего пациентов лечится у семейных врачей из государственных поликлиник. Но и количество обращений к частным медучреждениям увеличилось, за время общенационально карантина – почти на треть.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в Украине, несмотря на карантин, продолжает работать 63% населения. Для большинства карантин не стал помехой для работы.Об этом также свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании "Градус".

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Кроме того, мы писали о том, что большинство украинцев против закрытия больших предприятий и заводов.

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

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