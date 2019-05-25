Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Большое количество вакансий: боевики выдали серьезную проблему в "армии ДНР"

25 мая, 04:30

На службу принимают даже без предварительной медкомиссии, говорит Тымчук

Фото: Сегодня

Российские "советники" в штабе т.наз. "1-го армейского корпуса ДНР" выражают недовольство обилием в соцсетях и подконтрольных оккупационной администрации СМИ объявлений о приёме на "контрактную службу" в части и подразделения корпуса с упоминанием о "наличии большого количества вакансий".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook

По данным военного эксперта, российские "советники" считают, что процесс привлечения на "военную службу" местных жителей в публичной плоскости необходимо строго регулировать, так как нынешний формат вербовки вскрывает данные о критическом некомплекте в оккупационных формированиях.

В реальности, некомплект весьма значительный – в ряде "бригад" и "полков" уже принимают на службу на должности рядового состава даже без прохождения предварительной медкомиссии, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что идет активная вербовка в армию "ДНР". В последнее время отмечается активное ведение оккупационными формированиями радиотехнической разведки и продолжение мероприятий по интенсивному доукомплектованию ряда бригад и полков 1-го "армейского корпуса ДНР" дополнительными подразделениями уровня рота-батальон.

Также Тымчук сообщал, что в "армии ДНР" возникла серьезная проблема . В рядах оккупантов замечен дефицит профессиональных миномётчиков.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег вербовка, Тымчук, боевики Донбасса, пушечное мясо

Вы сейчас просматриваете новость " Большое количество вакансий: боевики выдали серьезную проблему в "армии ДНР"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россияне проверяют готовность боевиков Донбасса, хотят использовать их "по назначению" – разведка

Вчера, 13:10

Разведка сообщила, как оккупанты готовятся к летнему периоду

Муженко предупредил Зеленского: одностороннее прекращение огня на Донбассе – самоубийство

23 мая, 21:34

Основное средство сдерживания противника – это возможность открывать ответный огонь, говорит генерал

Оккупанты не пропустили на ВНО по украинскому языку более 70 школьников с Донбасса

23 мая, 20:09

Абитуриенты не смогли пересечь линию разграничения для сдачи экзамена по украинскому языку

Как бойцы под Донецком держат оккупантов "в тонусе", видео

22 мая, 11:56

Как только наши армейцы замечают движение на стороне противника – открывают огонь

Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Известная певица подала в суд на тренера "Зенита"

В Хмельницкой области поставили на учет довоенный MERCEDES-BENZ

Российская скелетонистка показала "игривые" фото

Украину атаковала мощная стихия: «разрушила дома и забрала жизни»

Археологи-любители обнаружили невероятную находку: «сокровища»

Желатин вместо мази: помощь поврежденным суставам бегунов

Эксперты назвали наиболее чистые и загрязненные реки в Украине

Один день в Горловке: Жительница показала как выглядит центр

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Пенсионный фонд уходит в онлайн

23 мая, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

23 мая, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

22 мая, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Кравчук рассказал о стратегическом документе РФ по поводу Украины

Как убрать мешки под глазами и отеки век
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь