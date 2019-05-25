Большое количество вакансий: боевики выдали серьезную проблему в "армии ДНР"

На службу принимают даже без предварительной медкомиссии, говорит Тымчук

Фото: Сегодня

Российские "советники" в штабе т.наз. "1-го армейского корпуса ДНР" выражают недовольство обилием в соцсетях и подконтрольных оккупационной администрации СМИ объявлений о приёме на "контрактную службу" в части и подразделения корпуса с упоминанием о "наличии большого количества вакансий".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook

По данным военного эксперта, российские "советники" считают, что процесс привлечения на "военную службу" местных жителей в публичной плоскости необходимо строго регулировать, так как нынешний формат вербовки вскрывает данные о критическом некомплекте в оккупационных формированиях.

В реальности, некомплект весьма значительный – в ряде "бригад" и "полков" уже принимают на службу на должности рядового состава даже без прохождения предварительной медкомиссии, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что идет активная вербовка в армию "ДНР". В последнее время отмечается активное ведение оккупационными формированиями радиотехнической разведки и продолжение мероприятий по интенсивному доукомплектованию ряда бригад и полков 1-го "армейского корпуса ДНР" дополнительными подразделениями уровня рота-батальон.

Также Тымчук сообщал, что в "армии ДНР" возникла серьезная проблема . В рядах оккупантов замечен дефицит профессиональных миномётчиков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Большое количество вакансий: боевики выдали серьезную проблему в "армии ДНР"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"