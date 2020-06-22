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"Большой рост заболеваемости": Степанов срочно отправился в один из регионов

22 июня, 10:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава Минздрава взял с собой заместителя и ведущих специалистов

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что отправился во Львовскую область из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации.

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Он пообещал, что после визитов в больницы области сообщит о результатах проверки.

"Последнюю неделю наблюдаем большой рост заболеваемости именно во Львовской области – сегодня у нас снова 200 заболевших на Львовщине. Общее число подтвержденных случаев 3980 за все время пандемии. Это очень большое количество, и сегодня вместе со своим заместителем, вместе с ведущими специалистами Украины находимся во Львовской области для того, чтобы разобраться, предоставить соответствующую помощь, принять решения относительно улучшение эпидемиологической ситуации", – сказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине общее количество зараженных коронавирусом достигло 37 241. Только за прошедшие сутки зафиксирован 681 новый случай и 10 человек умерли. При этом серьезно обострилась ситуация на западе страны – Львовская область бьет антирекорды по коронавирусу.

Отметим, что власти начинают говорить о начале второй волны коронавируса в Украине. Если в мае уровень заболеваемости колебался на уровне 300-500 человек в сутки, то теперь эпидемия вышла на уровень 700-800 в сутки, было и более 900. Чиновники сетуют, что украинцы перестали соблюдать карантинные ограничения и это вызвало рост заболеваемости. В связи с этим правительство решило жестко взяться за контроль над соблюдением противоэпидемических правил. В Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина – за неделю хотят провести 10 тысяч проверок.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия Львовская область коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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