Большой скачок: Гончарук прогнозирует экономический прыжок в 2021 году

По словам главы Кабмина, в 2020 году количество госслужащих будет сокращено как минимум на 10%

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Украинская экономика вырастетв 2021 году, а 2020-й станет годом подготовки к этому.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы ожидаем, что этот год — это год инвентаризации и кадрового обновления, а следующий – подготовка для экономического прыжка. У нас должна запуститься экономика, должны стремительно появляться новые рабочие места, производство", – сказал Гончарук в эфире одного из украинских телеканалов.

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По словам главы Кабмина, в 2020 году количество госслужащих будет сокращено как минимум на 10%.

"Но главную экономию мы предвидим за счет ІT-инструментов, современных баз данных... Мы сейчас как государство оперируем ужасно неточными данными... Мы иногда как государство принимаем решение вслепую. В следующем году у нас должна появиться база данных, которая покажет, например, сколько у нас учеников, студентов", – отметил он.

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Он также добавил, что запланированная на 2020 год перепись населения может также пройти при помощи онлайн-инструментов.

"Сейчас ищем возможность провести перепись максимально с учетом онлайн-интсрументов, то есть стимулировать людей заполнять информацию о себе в онлайне", – сказал Гончарук.

Подробнее об экономических планах власти читайте на сайте "Сегодня" – "7 пишем – 11 в уме": почему в правительстве хотят увеличивать ВВП именно на 7% в год

Также новости "Сегодня" ранее рассказывали, как президент Владимир Зеленский на международном инвестиционном форуме в Мариуполе призвал иностранный бизнес вкладываться в Украину:

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