Болтон рассказал о ситуации с поставкой Javelin в Украину

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, читает, что Вашингтон продолжит поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Могу сказать вам, что военные продажи из США – это медленный и утомительный процесс, он медленный и утомительный для стран, которые получают помощь, он медленный и утомительный для нас, и это одна из вещей, которые мы все хотели бы улучшить. Поэтому, прежде чем говорить о конкретных соглашениях, лучше оставаться на месте, о котором уже объявлено – что это произойдет, а не о том, какой уже есть прогресс в нашей очень сложной системе военных поставок", – сказал Болтон.

"Думаю, предоставление любой системы вооружения основывается на стратегических обстоятельствах, а в определенное время эти обстоятельства могут измениться. Поэтому иногда условия, которые накладываются на продажу вооружений, тоже могут измениться. Но, опять же, из-за того, что это иногда является предметом деликатных переговоров между сторонами, лучше не говорить об этом публично. Но мы оптимистично относимся к прогрессу (в этом вопросе)", - добавил он.

Ранее сообщалось, что правительства Украины и США согласовывают условия покупки противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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"Да, мы готовы продать Украине это вооружение. Правительства наших стран сейчас находятся на этапе переговоров для согласования условий", - сказал временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор.

Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

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27 июля 2019 года спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что правительственные оборонные ведомства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения. Он заверил, что нет никаких препятствий для поставок Украине летального оборонительного вооружения.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены выделить на военную помощь Украине более 200 млн долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября.

В августе 2018-го США передали Украине новую партию артиллерийских радаров. Военные ВСУ получили еще две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных автомобилей "Хаммер".

В сентябре того же года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины.

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