Советник Трампа Болтон в Киеве: последнее китайское предупреждение

Джон Болтон / Фото: AFP

Во вторник, 27 августа, в Украину прибыл с трехдневным визитом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Официальная цель визита – продемонстрировать Украине поддержку со стороны США и провести ряд встреч с украинским руководством. Неофициальная – предупредить продажу китайским компаниям запорожского предприятия "Мотор Сич".

Опасные китайские инвестиции

О том, что окончательное решение вопроса "Мотор-Сич" – ключевая задача визита Болтона в Киев, написало еще неделю назад американское влиятельное издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в Белом доме. Газета акцентировала, что в Вашингтоне очень серьезно относятся к вопросу получения Китаем после покупки украинского предприятия "жизненно важных оборонных технологий". По словам собеседника издания, в Белом доме считают, что эта сделка позволит Китаю в перспективе серьезно усилить свой военный потенциал, чего США допустить не могут.

Прибывший в Киев Джон Болтон, общаясь с журналистами, не подтвердил прямо, что предупреждение продажи "Мотор Сич" является главной целью его визита. Однако и не опроверг этого.

"Мы планируем говорить о ряде транзакций. Я не хочу концентрироваться на одной, – сказал Болтон в комментарии "Европейской правде". – Мы считаем, что Китай пытается интегрироваться в экономики стран по всему миру, в том числе через проект "шелкового пути" и через привлекательные инвестиции... Мы сообщаем друзьям и партнерам об опасностях, которые приносят китайские инвестиции".

Советник по безопасности президента США также выразил надежду, что Украина "учтет возможные последствия" китайских инвестиций в чувствительных секторах" и примет решение, которое "будет иметь лучшие последствия для украинских граждан".

Не преминул Джон Болтон и надавить на украинские власти, отметив, что "такие контракты могут навредить самой Украине".

Как продавали "Мотор Сич"

Вкратце напомним историю вопроса. АО "Мотор Сич" – один из флагманов украинской авиакосмической отрасли, предприятие, производящие уникальные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, промышленные газотурбинные установки. Предприятие уже давно – с середины 90-х – акционировано и является частным. Считается, что контролирует "Мотор Сич" через сеть компаний бессменный на протяжении многих десятков лет руководитель предприятия Вячеслав Богуслаев (официально же он владел около 15% акций).

Основными потребителями продукции предприятия были украинские и российские авиастроительные заводы. Так, в 2011 году был заключен пятилетний контракт на поставку в Россию ежегодно более 250 двигателей для вертолетов Ка и Ми. Использовалась продукция АО "Мотор Сич" и в ракетостроении. В частности, двигателями, произведенными на предприятии, оснащались российские крылатые ракеты.

После начала агрессии России украинское руководство принимает ряд решений, запрещающих поставки государству-агрессору продукции военного назначения. Решения сильно ударили по планам Кремля модернизировать российскую армию. Однако также пострадало "Мотор Сич", лишившееся серьезного рынка сбыта. В этих условиях руководство предприятия начало искать новые рынки и возможности расширения уже освоенных. В частности, рынка Китая. В 2015 году в Китае началось строительство завода по производству двигателей, спроектированного специалистами "Мотор Сич". Кроме того, предприятие осуществляет ремонт двигателей на авиатехнике, находящейся в распоряжении КНР.

В 2016 году выяснилось, что контрольный пакет акций АО "Мотор Сич" был продан владельцами китайским инвесторам. СБУ выдвинула Вячеславу Богуслаеву подозрение в незаконной продаже 56% акций, суд заблокировал сделку, арестовав акции. Поводом, дающим возможность заблокировать продажу, стало отсутствие разрешение на сделку Антимонопольного комитета Украины. Весной 2018 года в АО "Мотор Сич" прошли обыски, связанные со сделкой.

Однако позже, видимо, в ходе поиска компромисса, позволяющего найти выход из ситуации (на кону стояли инвестиции в сам завод, а также взаимоотношения с КНР), было найдено решение, по которому Украина в лице Укроборонпрома получает 25% акций АО, китайские инвесторы – контрольный пакет. При этом в СМИ отмечают, что отдельно в договоре между украинской и китайской сторонами отмечается запрет на поставку продукции предприятиям России, Северной Корее и некоторым другим государствам.

Непростой вопрос

Таким образом, вопрос, который приехал "утрясать" Болтон, лишь на первый взгляд кажется простым. Для новой украинской власти, пожалуй, это будет первым действительно серьезным испытанием.

С одной стороны, Китай обещает нам инвестиции и развитие авиастроительной отрасли. Причем речь не только об АО "Мотор Сич" (которое уже одно – целая группа заводов, разбросанных по всей Украине). Как можно судить из комментариев украинских чиновников и представителей авиакосмической отрасли, КНР заинтересована в продукции и других предприятий, в частности в закупке украинских АНов, разработке совместно с китайцами новых проектов.

С другой – США являются ключевым союзником Украины в противостоянии с агрессором. Игнорирование их пожеланий, вызванных действительно не просто "хотелками", а вопросами стратегической безопасности, может привести к непредсказуемым для нас последствиям. Кроме того, звучат серьезные опасения, что "поглощение" Китаем авиаотрасли имеет конечной целью вовсе не развитие производства и новых технологий в Украине. Эксперты опасаются, что, получив нужные технологии и построив заводы на своей территории, Китай "забудет" об Украине.

Ситуацию могло бы спасти серьезное вхождение в авиакосмическую отрасль западных, в частности американских, инвесторов. Однако на протяжении последних трех десятков лет они такого стремления (за небольшими исключениями, касающимися космической отрасли) не проявляли.

Эксперты сайта "Сегодня", отмечая сложность вопроса, неоднозначно относятся к стремлению США предупредить сделку.

Так, эксперт по военным вопросам Олег Стариков отметил в комментарии сайту "Сегодня", что продажа предприятия китайским инвесторам в первую очередь не отвечает интересам самой Украины.

"Во-первых, продавать предприятие – а по сути, технологии – китайским компаниям нецелосообразно. Технологии – это самое дорогое, что у нас есть. Во-вторых, нужно исходить из вопросов нацбезопасности. После аудита Укроборонпрома, проведенного Айварасом Абромавичюсом, было сказано, что есть две ключевые для нацбезопасности отрасли, которые нам нужно развивать: авиастроение и ракетостроение. Если мы сейчас эти технологии и мощности продадим, мы останемся без ничего. Наконец, нельзя исключать, что, если предприятие будет продано Китаю, двигатели рано или поздно будут производиться для России", – говорит эксперт.

В свою очередь, военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также отмечает, что Китай заинтересован в предприятии, активах и в первую очередь – в технологиях, которыми КНР не обладает.

"Но если брать конкретно "Мотор Сич", мне трудно представить, как можно предупредить эту сделку. Реализовано абсолютно законное право владельца продавать свое имущество. Запрет продавать – это не те демократические принципы и принципы рынка, о которых нам часто говорят американские партнеры. Конечно, далее должны быть переговоры при участии украинского государства. Нужны гарантии, что Китай оставит производство в Украине, будет развивать его, будет развивать с помощью украинских специалистов технологии здесь, в Украине", – отмечает Александр Мусиенко.

По его мнению, если США категорически против этой сделки, они должны предложить варианты развития ситуации.

"Если американцы совсем уж принципиально скажут, что против этой сделки, Украина должна потребовать у них альтернативу. Входите со своими инвестициями на предприятие, в отрасль, зарабатывайте вместе с нами. Думаю, если бы они вышли с такими предложениями ранее, "Мотор Сич" подумала бы над ними", – отмечает Александр Мусиенко.

Олег Стариков также полагает, что вопрос американских инвестиций в отрасль как альтернативы китайским должен быть поднят Украиной во время переговоров с Болтоном. Кроме того, по его мнению, обеспечить финансовое благополучие и развитие предприятий отрасли, а равно и повышение уровня национальной безопасности, мог бы постоянный и серьезный оборонный заказ.

Напомним, Болтон в комментарии журналистам рассказал, что президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

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