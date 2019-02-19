Бомбардировщик РФ приближался к границе Украины: появились подробности
Недавно наблюдатели ОБСЕ якобы обнаружили в небе над Донбассом российские самолеты – военные объяснили ситуацию
В штабе Объединенных сил прокомментировали заявления ОБСЕ, что в небе над ОРДЛО был зафиксирован российский стратегический бомбардировщик. Военные отмечают, что он даже не пересекал украинскую границу.
Отмечается, что 15 февраля подразделения радиотехнических войск ООС в 9.56 в районе аэропорта "Таганрог" обнаружили воздушную цель, идентифицированную как дальний противолодочный самолет Ту-142 вооруженных сил Российской Федерации.
"Определенный самолет совершал тестовый полет вокруг аэродрома с приближением к государственной границе Украины на расстояние до 10 км. На протяжении всего маршрута самолет сопровождался радиолокационными станциями радиотехнических войск Объединенных сил. Самолет Ту-142 ВС РФ оставил зону, приближенной к государственной границе Украины, в 12.30 в районе аэродрома "Таганрог". Указанный самолет государственную границу Украины не пересекал и в воздушное пространство Украины не входил", – говорится в сообщении.
В ООС заверили, что силы и средства противовоздушной обороны постоянно находятся на боевом дежурстве и готовы к выполнению задач по назначению.
Как рассказывал недавно начальник зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Ставский, в 2019 году ВСУ серьезно усилят системами ПВО. Также, по его словам, увеличится количество учений ракетчиков, в первую очередь подразделений зенитных ракетных войск.
Напомним, осенью в Украине отработали систему многоэшелонной ПВО. Вооруженные силы провели ракетные боевые стрельбы в Херсонской области на полигоне "Ягорлык". Украинские военные во время проведения боевых стрельб продемонстрировали высокое мастерство и профессионализм, эффективно уничтожая воздушные цели на разной дальности, а модернизированные зенитно-ракетные комплексы подтвердили заявленные тактико-технические характеристики.
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