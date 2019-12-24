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Бомбардировщики РФ в Черном море сымитировали ракетный удар по эсминцу США

24 декабря, 15:07

Самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись назад

Фото: facebook.com/kpszsu

Фото: facebook.com/kpszsu

Недавно оккупанты устроили воздушный бой над Крымом, а теперь в Черном море потренировались уничтожать американский эсминец. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"23 декабря пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил РФ в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, по данным разведки – ракетный эсминец США Ross, следовавший в порт Одессы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на аэродром базирования. Такое действия осудили украинские военные.

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"На фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии оккупанта на Донбассе и в Крыму, бряцание оружием и демонстрация силы стало уже привычным методом влияния России на западные страны, включая те, что ввели против РФ санкции. Кроме того, Россия фактически "приватизировала" акваторию Черного и Азовского морей, ежемесячно резервируя новые районы для военных учений, которые максимально усложняют проход торговых судов в обоих морях, особенно через Керченский пролив", – заявили в Воздушных силах.

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Как сообщали новости "Сегодня", 24 декабря американский ракетный эсминец зашел в Одессу. В последний раз этот корабль был в Одессе в 2016 году. Тогда он вместе с американским десантным кораблем LSD41 "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "СиБриз-2016" и провел в городе несколько дней.

Напомним, в середине сентября в Черное море вошло скоростное судно США, которое взбудоражило россиян. Российские СМИ писали о неком военном грузе для Украины, но все оказалось гораздо проще.

Видео: YouTube

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Россия Черное море эсминец бомбардировщики

Источник: Сегодня

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