Борьба настоящих воинов: назван лучший танковый взвод Десантно-штурмовых войск, опубликованы мощные фото

Под Житомиром завершились соревнования на звание лучшего танкового взвода среди бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ, в которых участвовали команды 25-й, 79-й, 80-й и 95-й бригад ДШВ.

Об этом пресс-служба командования ДШВ ВС Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Программа соревнований была максимально приближена к стандартам НАТО и состояла из нескольких этапов: наступательный бой, оборонительный бой, снайперская стрельба, вождение танка, эвакуация и оказание первой медицинской помощи раненым и определение уровня физической подготовки танкистов.

"Эти соревнования показывают каждому командиру танкового подразделения обучаемость и подготовку личного состава. Ребята отрабатывают на все сто процентов, каждый знает свою задачу во время того или иного упражнения, а главное – каждый любит свое дело и свою боевую машину. Без любви и абсолютной преданности нам бы не удалось занять первую позицию на этих соревнованиях", – рассказал командир танковой роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Андрей Зайченко, танковый взвод которого одержал победу.

Серебряным призером стал танковый взвод 95-й ОДШБр, бронза – у 79-й бригады.

"Соревнования в очередной раз продемонстрировали, что это борьба настоящих воинов. В соревновании, как и в бою, побеждает самый смелый и самый профессиональный. Без танков невозможна победа в современном бою. Украинский народ может гордиться своими воинами-танкистами", – отметил командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Забродский.

Напомним, месяцем ранее под Житомиром прошли учения десантников. Бойцы ДШВ отработали высадку и действия на различной местности.

Также сообщалось, что в Житомирской области десантники, призванные на срочную службу в ряды 95-й ОДШБр, прошли обкатку танком, напалмом и уникальной полосой препятствий.