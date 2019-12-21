Борьба с игорным бизнесом: полицейские начали 250 уголовных производств

Граждане также сообщали в полицию о деятельности игровых автоматов

/ Фото: Нацполиция

Полиция начала 250 уголовных производств в рамках противодействия незаконному игорному бизнесу на территории Украины. Об этом сообщили в секторе коммуникации Нацполиции.

Как отметили в ведомстве, всего с начала отработки изъято 4400 единиц игорного оборудования. Среди изъятого – 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, 3715 единиц компьютерного оборудования, 318 единиц другого компьютерного оборудования. Приблизительная стоимость изъятого составляет 51,3 миллиона гривен.

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Кроме того, по спецлинии "102" поступило 14 сообщений граждан о незаконной деятельности игровых автоматов. По результатам выезда нарядов полиции на места происшествия по трем адресам задокументирована противоправная деятельность, в других случаях – информация не подтвердилась.

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Напомним, после того как Рада отправила законопроект о легализации игорного бизнеса на доработку , президент Владимир Зеленский поставил задачу немедленно прекратить работу нелегальных заведений.

Вскоре полиция отчиталась о закрытии 5300 игорных заведений по всей Украине . Во время отработки полицейские закрыли 179 игорных залов и изъяли 2,3 тысячи единиц компьютерной техники на сумму около 50 млн гривен. А лотереи закрылись до приезда мобильных групп.

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