Шмыгаль провел большую ревизию и рассказал, какое оборудование и материалы получат больницы (фото)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что завтра, 16 марта, в медицинские учреждения страны передадут 10 миллионов масок. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Проверил сегодня лично областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко", – написал он.

Реклама

Также премьер рассказал, что на складах есть все необходимое для украинских больниц. Так, он рассказал, что в наличии есть 20 млн масок, 69 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, 1350 пульсоксиметров, 1180 ручных силиконовых дыхательных аппаратов, 1330 инфузионных насосов, и 34 кислородных концентраторов.

"Продолжаем активно работать с производителями, поставщиками и продавцами масок и других средств индивидуальной защиты с целью нормализации ситуации в сетях аптек. Есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования", - добавил Шмыгаль.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама