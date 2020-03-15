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Шмыгаль провел большую ревизию и рассказал, какое оборудование и материалы получат больницы (фото)

15 марта, 17:47

Татьяна Очеретяна

Премьер-министр Украины рассказал, что еще передадут больницам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что завтра, 16 марта, в медицинские учреждения страны передадут 10 миллионов масок. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Проверил сегодня лично областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко", – написал он.

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Также премьер рассказал, что на складах есть все необходимое для украинских больниц. Так, он рассказал, что в наличии есть 20 млн масок, 69 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, 1350 пульсоксиметров, 1180 ручных силиконовых дыхательных аппаратов, 1330 инфузионных насосов, и 34 кислородных концентраторов.

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"Продолжаем активно работать с производителями, поставщиками и продавцами масок и других средств индивидуальной защиты с целью нормализации ситуации в сетях аптек. Есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования", - добавил Шмыгаль.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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больницы коронавирус защитные меры Денис Шмыгаль

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