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Борьба с коронавирусом: в Украину прибыл крупнейший гуманитарный груз из Китая

24 июня, 16:38

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Украину прибыли более 1 млн защитных масок, медицинские респираторы и многое другое

Утром, 24 июня, в Киев из Пекина прибыл самолет Вооруженных сил Украины с гуманитарным грузом, который поможет в борьбе с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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"К формированию груза в Китае присоединились 39 государственных и частных организаций, министерств, ведомств, региональных правительств, высших учебных заведений, компании, члены Китайской торговой Ассоциации, китайская диаспора в Украине, Пекинское общество Красного Креста, Китайская Ассоциация выпускников украинских вузов, Ассоциация журналистов КНР, китайская академия общественных наук, китайские активисты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Киев прибыли более 1 млн защитных масок, медицинские респираторы, защитные костюмы, очки, экраны и перчатки, инфракрасные термометры, тестовые системы для выявления COVID-19, дезинфекторы и антисептики. А также десять аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Распределением груза среди больниц, университетов и госучреждений займется Министерство здравоохранения.

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В пресс-службе Кабмина отмечают, что КНР уже оказывала гуманитарную помощь Украине для противодействия COVID-19. Так, 29 мая и 8 июня в Украину был доставлен гуманитарный груз, выделенный китайским правительством, в т.ч. 250 000 медицинских и защитных масок, более 30 000 защитных костюмов, инфракрасные термометры, защитные очки, тесты для выявления COVID-19 и другие предметы медицинского назначения.

Ранее сообщалось, что за прошлые сутки, 23 июня, в Украине COVID-19 диагностировали у 940 человек. Общее количество зараженных превысило 39 тысяч, умерли более тысячи человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай Украина маска коронавирус

Источник: Сегодня

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