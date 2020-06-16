Борьба с коронавирусом: врач рассказала о симптомах инфекции по дням

Коронавирусная инфекция, несмотря на введенный в стране карантин, продолжает распространяться в Украине – каждый день COVID-19 диагностируют у сотни украинцев. Как люди переносят опасный недуг – рассказала семейный врач из Червоноргада Марьяна Климцив.
Симптомы коронавируса медик расписала по дням:
День 1-5
- температура (диапазон от 37.0 до 40)
- боль в мышцах
- кашель
- тошнота и / или диарея
- покраснение глаз
- потеря обоняния и / или вкуса
- головокружение
- сыпь (обычно ладони и стопы, но бывает и другая локализация)
"Симптомы разные, не все и не всегда присутствуют у одного пациента. Очередности возникновения тоже нет. Бывает суперлегкое течение – день-два температуры без остатка симптомов. Таких счастливчиков много и это радует", – отметила врач.
6-7 день
- у части пациентов исчезают все симптомы, и они считают, что вылечились. В части пациентов начинаются проблемы с дыханием: усиливается кашель и нарастает задышка
8-9 день (начинается "вторая волна")
- температура
- кашель
- выраженная общая слабость
"В это время пневмонию уже видно на Rtg-графии (опять же не всегда и не у всех) и томографии. Пациентам с тяжелым течением на этом этапе требуется стационарная помощь", – добавила медик.
12-16 день (больные с крепким иммунитетом начинают поправляться)
- температура постепенно начинает падать до нормальных цифр
- растет физическая активность
- слабеют проявления кашля и одышки
17-22 день
- начинают поправляться те, у кого была тяжелая форма болезни.
Женщина отметила, что кашель и одышка может сопровождать пациентов еще несколько недель и месяцев после выздоровления.
"Одним словом, болезнь малоприятная, еще и долговременная. Еще несколько недель, а то и месяцев надо потратить чтобы полностью восстановить здоровья", – подытожила она.
Ранее сообщалось, что ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19.
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