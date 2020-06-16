Борьба с коронавирусом: врач рассказала о симптомах инфекции по дням

Коронавирусная инфекция, несмотря на введенный в стране карантин, продолжает распространяться в Украине – каждый день COVID-19 диагностируют у сотни украинцев. Как люди переносят опасный недуг – рассказала семейный врач из Червоноргада Марьяна Климцив.

Симптомы коронавируса медик расписала по дням:

День 1-5

температура (диапазон от 37.0 до 40)

боль в мышцах

кашель

тошнота и / или диарея

покраснение глаз

потеря обоняния и / или вкуса

головокружение

сыпь (обычно ладони и стопы, но бывает и другая локализация)

Реклама

"Симптомы разные, не все и не всегда присутствуют у одного пациента. Очередности возникновения тоже нет. Бывает суперлегкое течение – день-два температуры без остатка симптомов. Таких счастливчиков много и это радует", – отметила врач.

6-7 день

у части пациентов исчезают все симптомы, и они считают, что вылечились. В части пациентов начинаются проблемы с дыханием: усиливается кашель и нарастает задышка

8-9 день (начинается "вторая волна")

температура

кашель

выраженная общая слабость

"В это время пневмонию уже видно на Rtg-графии (опять же не всегда и не у всех) и томографии. Пациентам с тяжелым течением на этом этапе требуется стационарная помощь", – добавила медик.

В тренде Как вернуть деньги за пробное ВНО: в Минфине дали совет

Реклама

12-16 день (больные с крепким иммунитетом начинают поправляться)

температура постепенно начинает падать до нормальных цифр

растет физическая активность

слабеют проявления кашля и одышки

17-22 день

начинают поправляться те, у кого была тяжелая форма болезни.

Женщина отметила, что кашель и одышка может сопровождать пациентов еще несколько недель и месяцев после выздоровления.

"Одним словом, болезнь малоприятная, еще и долговременная. Еще несколько недель, а то и месяцев надо потратить чтобы полностью восстановить здоровья", – подытожила она.

Реклама

Ранее сообщалось, что ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама