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Борьба с коронавирусом: врач рассказала о симптомах инфекции по дням

16 июня, 10:27

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Ежедневно в Украине фиксируют новые случаи COVID-19

Коронавирусная инфекция, несмотря на введенный в стране карантин, продолжает распространяться в Украине – каждый день COVID-19 диагностируют у сотни украинцев. Как люди переносят опасный недуг – рассказала семейный врач из Червоноргада Марьяна Климцив.

Симптомы коронавируса медик расписала по дням:

День 1-5

  • температура (диапазон от 37.0 до 40)
  • боль в мышцах
  • кашель
  • тошнота и / или диарея
  • покраснение глаз
  • потеря обоняния и / или вкуса
  • головокружение
  • сыпь (обычно ладони и стопы, но бывает и другая локализация)

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"Симптомы разные, не все и не всегда присутствуют у одного пациента. Очередности возникновения тоже нет. Бывает суперлегкое течение – день-два температуры без остатка симптомов. Таких счастливчиков много и это радует", – отметила врач.

6-7 день

  • у части пациентов исчезают все симптомы, и они считают, что вылечились. В части пациентов начинаются проблемы с дыханием: усиливается кашель и нарастает задышка

8-9 день (начинается "вторая волна")

  • температура
  • кашель
  • выраженная общая слабость

"В это время пневмонию уже видно на Rtg-графии (опять же не всегда и не у всех) и томографии. Пациентам с тяжелым течением на этом этапе требуется стационарная помощь", – добавила медик.

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12-16 день (больные с крепким иммунитетом начинают поправляться)

  • температура постепенно начинает падать до нормальных цифр
  • растет физическая активность
  • слабеют проявления кашля и одышки

17-22 день

  • начинают поправляться те, у кого была тяжелая форма болезни.

Женщина отметила, что кашель и одышка может сопровождать пациентов еще несколько недель и месяцев после выздоровления.

"Одним словом, болезнь малоприятная, еще и долговременная. Еще несколько недель, а то и месяцев надо потратить чтобы полностью восстановить здоровья", – подытожила она.

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Ранее сообщалось, что ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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