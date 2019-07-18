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Борьба с коррупцией и подготовка к выборам в Украине, а в Германии важные переговоры: топ-темы дня

18 июля, 11:58

В четверг, 18 июля, украинская и мировая пресса будет следить за рядом важных событий


В течение дня в четверг, 18 июля, несколько важных событий получат свое развитие и станут главными в информпространстве.

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

В Шевченковском районном суде Киева состоятся два заседания по делам Майдана: обвинение экс-начальника СБУ в Киеве и Киевской области А. Щеголева в силовом штурме протестующих на Майдане, и по делу об убийстве Вячеслава Веремия.

Выборы-2019: в МВД расскажут о готовности работы правоохранительных органов в период избирательной кампании и реагировании на нарушения избирательного законодательства.

Представители Европейской Бизнес Ассоциации проводят встречу с новоизбранным председателем Таможенной службы Украины Максимом Нефьодовым.

Главы МИД России и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас в Бонне проведут переговоры по иранской ядерной программе и обсудят обстановку в Украине.

О том, какими были итоги среды, 17 июля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.


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