Борьба с международным терроризмом: СБУ отчиталась о результатах работы

Служба безопасности Украины в течение первого полугодия 2020 запретила въезд на территорию Украины 128 иностранцам, которые являются членами или сторонниками международных террористических организаций. Недавно СБУ разоблачила группировку неонацистов во главе с россиянином.

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"Сейчас вместе с Офисом Генерального прокурора СБУ осуществляет экстрадиционную проверку 37 иностранных боевиков-террористов. Все они находились в международном розыске по линии Интерпола и были задержаны на территории Украины. Подавляющее большинство задержанных являются гражданами Российской Федерации, другие – гражданами Таджикистана, Узбекистана, Египта, Ливана и Казахстана", - сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, направление борьбы с терроризмом является ключевым в деятельности службы.

Кроме защиты государственной безопасности, СБУ выполняет международные правовые обязательства, чтобы исключить использование территории Украины для создания и развития террористических ячеек, механизмов их финансирования и других противоправных действий.

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Например, в первом полугодии состоялась экстрадиция в Грузию Аль Бара Шишани – одного из руководителей ИГИЛ, которого ранее задержала СБУ.

Еще двое иностранцев, переправляли через Украину боевиков для ИГИЛ и осуществляли финансирование терактов, уже приговорены к более чем 10 годам заключения.

Также в Киеве был задержан гражданин РФ, который участвовал в деятельности ИГИЛ в Сирии. Суд избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

В этот же период СБУ обнаружила и задержала трех иностранцев, которые организовали этническую преступную группу и планировали осуществлять незаконную переправку иностранцев через государственную границу Украины. В отношении иностранцев принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения.

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Другая преступная группа, деятельность которой прекратила СБУ незаконно легализовала в Украине выходцев из стран повышенного террористического риска.

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Разоблачает СБУ и чисто уголовные преступления, связанные с содействием террористической деятельности.

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К таким, в частности, относится расследование дела в отношении членов международной организованной преступной группировки в составе граждан Украины, Иордании и Ирака. Они сбывали наркотические и психотропные вещества, а средства направлялись на финансирование терроризма. В этом деле в суд уже направлено обвинительное заключение.

Другой случай: организация канала нелегальной миграции с территории РФ в Евросоюз транзитом через Украину. Организатору сообщено о подозрении, в суд направлены обвинительные акты в отношении четырех фигурантов.

Борьба с международным терроризмом сопровождается изъятием из незаконного оборота оружия, боеприпасов, техники, задействованной в фальсификации документов. Например, за первое полугодие были изъяты 340 поддельных паспортов иностранцев, 5 единиц оружия и 156 боеприпасов к нему и тому подобное.

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Ранее СБУ отчиталась о борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия.

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