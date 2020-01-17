Борьба с неплательщиками алиментов: названо самое действенное средство

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Проблема неуплаты алиментов в Украине остается острой – в судах рассматриваются десятки тысяч дел. За 2019 год было взыскано алиментов на сумму 6,5 млрд грн для 461,5 тыс. детей, об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

С 1 января 2020 года для детей до шести лет прожиточный минимум составляет 1 779 грн, а для детей в возрасте от шести до 18 лет – 2 218 грн. С ростом прожиточного минимума вырос и размер алиментов — 889,5 и 1 109 грн для детей до 6 лет, а также от 6 до 18 лет соответственно.

В то же время, максимальный размер алиментов остался неизменным и составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста (17 779 и 22 180 грн).

Тем не менее, многие родители продолжают уклоняться от уплаты алиментов. Далеко не все из ограничений, которые были внедрены в 2018 году, оказались действенными.

"По данным Минюста, за первый год внедрения этой инициативы было составлено около 26 тыс. протоколов, благодаря применению общественных работ удалось взыскать 1,3 млн гривен, также госисполнители приняли значительное количество постановлений (около 55 тысяч) о наложении штрафов", — говорит в комментарии сайту "Сегодня" Анна Осадчая, адвокат АО "Клочков и партнеры", которая специализируется на семейном праве.

Не выпускать неплательщиков за границу помогает Единый реестр должников.

"На практике, именно введение реестра и возможность временного ограничения должника в праве выезда за границу оказались самыми действенными. Так, в Едином реестре содержится информация о более 165 тыс. должников по алиментам", — в свою очередь отмечает Ирина Смитюх, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры".

По ее словам, есть немало случаев, когда не выпускают даже тех, кто хотел выехать на заработки – в итоге гражданам приходится платить.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Не пускают за границу и штрафуют: как в Украине взялись за неплательщиков алиментов".

О том, как действует новая система по взиманию алиментов – смотрите в сюжете:

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