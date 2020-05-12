Борьба с онлайн-казино в Украине: СБУ отчиталась о результатах

Служба безопасности Украины продолжает блокировать доступ к незаконным онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По материалам следователей Службы безопасности Украины получено решение суда о блокировании ведущими отечественными интернет-провайдерами доступа к запрещенным законодательством азартным играм в виртуальной сети. Сейчас уже закрыт доступ к 59 соответствующим интернет-платформам, в том числе к 20 самым популярным среди украинских азартных игроков", - говорится в сообщении.

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В феврале СБУ сообщила, что блокировала деятельность 33 сайтов, которые давали нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн-казино и букмекерских конторах.

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Как сообщалось, 16 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Украинцам разрешат азартные игры, но не всем и не везде: в чем суть нового закона" .

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