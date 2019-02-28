Борьба с отключениями света: в ДТЭК предложили свой вариант решения проблемы

Украинцы все чаще хотят иметь возобновляемые источники энергии и пользоваться электромобилями

Борьба с отключениями света: в ДТЭК предложили свой вариант решения проблемы 2019-02-28T21:57:50+02:00 Украина Украинцы все чаще хотят иметь возобновляемые источники энергии и пользоваться электромобилями

Устаревшие электросети являются одной из проблем, из-за которой украинцы получают свет с перебоями. А во время непогоды энергетики могут восстанавливать старые поврежденные линии и несколько дней подряд. Все это время люди остаются без света. Энергетики выполняют в основном аварийные ремонты, а часть сетей нуждается в замене. Нужны немалые средства. Плановые отключения электроэнергии в Украине продолжаются в среднем 12 часов. Это в пять раз дольше, чем в странах ЕС.

Решение проблем сетей вместе искали энергетики, чиновники и эксперты энергорынка, в том числе и европейские. Обсудили варианты сегодня на энергетическом форуме в Киеве.

"Мы ещё в начале 2000-х годов с точки зрения поддержки вот всех этих изменений, которые нужны, также быстро, как потребности наших клиентов растут в соответствии с потребностями всех жителей. Это электромобили, желание возобновляемой энергетики, всё это должно стать возможным благодаря сетям, а сети соответственно требуют поддержки регуляторной и в реформах нашей страны", – говорит генеральный директор "ДТЭК Сети" Иван Гелюх.

"Очень действенным инструментом, который показал эффективность во всех европейских странах и не только, является введение стимулирующего тарифообразования. Когда даётся определенный механизм для распредкомпаний более эффективными быть. И, благодаря этому, использовать более достаточное количество денег для вложения в сети, для модернизации", – объясняет генеральный директор директората энергетических рынков Ольга Буславец.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ДТЭК инвестировал в добычу угля 3,3 млрд долларов , а через 4-5 лет Украина может полностью покрывать собственную потребность в природном газе.

Также напомним, главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон, США) Эдвард Чоу заявил, что Украина должна быть решительной во внедрении реформ в энергетике .

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