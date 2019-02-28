Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,73
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Борьба с отключениями света: в ДТЭК предложили свой вариант решения проблемы

Сегодня, 21:57

Украинцы все чаще хотят иметь возобновляемые источники энергии и пользоваться электромобилями

Борьба с отключениями света: в ДТЭК предложили свой вариант решения проблемы Украина Украинцы все чаще хотят иметь возобновляемые источники энергии и пользоваться электромобилями

Устаревшие электросети являются одной из проблем, из-за которой украинцы получают свет с перебоями. А во время непогоды энергетики могут восстанавливать старые поврежденные линии и несколько дней подряд. Все это время люди остаются без света. Энергетики выполняют в основном аварийные ремонты, а часть сетей нуждается в замене. Нужны немалые средства. Плановые отключения электроэнергии в Украине продолжаются в среднем 12 часов. Это в пять раз дольше, чем в странах ЕС.

Решение проблем сетей вместе искали энергетики, чиновники и эксперты энергорынка, в том числе и европейские. Обсудили варианты сегодня на энергетическом форуме в Киеве.

"Мы ещё в начале 2000-х годов с точки зрения поддержки вот всех этих изменений, которые нужны, также быстро, как потребности наших клиентов растут в соответствии с потребностями всех жителей. Это электромобили, желание возобновляемой энергетики, всё это должно стать возможным благодаря сетям, а сети соответственно требуют поддержки регуляторной и в реформах нашей страны", – говорит генеральный директор "ДТЭК Сети" Иван Гелюх.

"Очень действенным инструментом, который показал эффективность во всех европейских странах и не только, является введение стимулирующего тарифообразования. Когда даётся определенный механизм для распредкомпаний более эффективными быть. И, благодаря этому, использовать более достаточное количество денег для вложения в сети, для модернизации", –  объясняет генеральный директор директората энергетических рынков Ольга Буславец.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ДТЭК инвестировал в добычу угля 3,3 млрд долларов , а через 4-5 лет Украина может полностью покрывать собственную потребность в природном газе.

Также напомним, главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон, США) Эдвард Чоу заявил, что Украина должна быть решительной во внедрении реформ в энергетике .

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТЭК, электросети

Вы сейчас просматриваете новость " Борьба с отключениями света: в ДТЭК предложили свой вариант решения проблемы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рейтинг объединенных общин: самыми успешными признали жителей Днепропетровской и Черкасской областей

26 февраля, 06:18

Жители охотно хвастаются тем, как зажили за последние два года

"Электропоставщик должен быть удобен для клиента": интервью с Виктором Мельниковым

24 февраля, 09:10

Самым удобным способом оплаты за электроэнергию является Личный кабинет на сайте "Киевских энергетических услуг"

Приднепровскую ТЭС частично перевели на украинский уголь

23 февраля, 17:29

На ТЭС готовят к запуску энергоблок, работающий на украинском угле

Деньги не на тот счет: украинцы массово платят за свет не тем компаниям

24 февраля, 00:44

С 1 января поставщики электроэнергии изменились

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Дом, машины, жена и дети. Все о личной жизни Владимира Зеленского

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Видео удара украинских военных по танку боевиков "ЛНР" (видео)

Шахтер объявил о трансфере полузащитника Гремио

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
Загрузка...

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Вчера, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

26 февраля, 07:51

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

Какой будет пленарная неделя Верховной Рады: язык, учения, военкоматы

26 февраля, 07:38

Заложникам хотят назначить выплаты, а Кабмин хочет штрафов на выборах

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

26 февраля, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Вакарчук объяснил украинцам, за кого не надо голосовать

НАТО жестко ответило на угрозу Путина взять на прицел США

7 продуктов для того, чтобы кожа сияла