Борьба с пропагандой России: литовский эксперт назвал решение

Гедриус Сакалаукас из Res Publica – Civic Resilience Center призвал объединяться людей, которые противостоят пропаганде РФ

Гедриус Сакалаукас. Фото: twitter.com/ksfopenukraine.

Бороться с пропагандой России в разных странах можно только сообща – для этого надо объединять усилия и обмениваться опытом.

Об этом на 12-ом Киевском форуме по безопасности заявил эксперт литовского центра Res Publica – Civic Resilience Center Гедриус Сакалаукас.

"Российская пропаганда и дезинформация становятся все более и более изощренными. Я считаю наиболее важным для демократических стран – быть объединенными в этой борьбе", – отметил он.

Сакалаукас считает, что людям, которые занимаются этой проблематикой, необходимо обмениваться опытом, а Литве, по его словам, удалось достичь определенных успехов в информационном пространстве и борьбе с пропагандой благодаря общественным инициативам.

"В Литве нет российских троллей, но есть местные идиоты", – констатировал эксперт.

Напомним, что на прошлой неделе украинское посольство в Эстонии представило в Таллине "Белую книгу специальных информационных операций против Украины 2014-2018" - сборник фейков, которые российская пропагандистская машина запускала против Украины, ее властей и Вооруженных сил после Революции достоинства.

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