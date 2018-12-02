Борьба с ВИЧ: в Минздраве озвучили количество инфицированных

Одной из проблем в сфере борьбы с заболеванием является низкий уровень охвата тестированием

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на начало 2018 года в Украине проживало 244 тысяч человек с ВИЧ, а на учете в медицинских учреждениях находилось более 141 тыс.

В тоже время еще более 100 тысяч инфицированных украинцев не знают о своем диагнозе. Одной из главных проблем является недостаточный охват тестированием.

Эту ситуацию должен улучшить проект HealthLink – пятилетняя программа Агентства США по международному развитию (USAID), которая будет работать в течение 2017-2022 годов в украинских областях с наивысшим показателем распространенности заболевания. В частности, в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областях, а также в Киеве.

Так, в 2019 году четверть миллиона украинцев пройдут тестирование на ВИЧ.

Ранее мы писали о том, как передается ВИЧ и как избежать заражения.

Как сообщалось, весной в Одессе открыли первую в Украине спецклинику, в которой будут бороться со СПИДом.

Также мы писали, что, по словам и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, Украина имеет все ресурсы и политическую волю, чтобы преодолеть эпидемию ВИЧ/СПИДа до 2030 года.