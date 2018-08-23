Борис Колесников: Из-за контрабанды Украина теряет почти пять миллиардов долларов в год

Прозападная или пророссийская Украина не может быть успешной, говорит политик

Вывод бизнеса из тени, снижение расходов на органы власти и ликвидация контрабанды позволит Украине избавиться до долговой зависимости перед иностранными кредиторами. Такое мнение в эфире телеканала "Украина" высказал премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников.

По его словам, только из-за контрабанды Украина теряет почти пять миллиардов долларов в год.

"Сейчас власть хочет занять у МВФ 10 миллиардов долларов и сделать новую программу по траншам. Остановите контрабанду, снизьте затраты на власть, обратитесь к бизнесу, скажите, что сэкономили все, что могли и "обелите" бизнес. Это даст стране еще один бюджет и избавит Украину от долговой зависимости", – отметил политик.

Борис Колесников подчеркнул, что задача правительства – действовать исключительно в национальных интересах.

"Власть говорит: "мы – прозападные, а оппозиция – пророссийская". Прозападная или пророссийская Украина не может быть успешной. Украина одна, и она может быть только проукраинской", – подчеркнул премьер-министр оппозиционного правительства.

Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Премьер подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.

Напомним, 20 июня Кабинет министров утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработанный Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и ГФС.