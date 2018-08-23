Борис Колесников: Из-за контрабанды Украина теряет почти пять миллиардов долларов в год

Сегодня, 13:56

Прозападная или пророссийская Украина не может быть успешной, говорит политик

opposition.org.ua
opposition.org.ua

Вывод бизнеса из тени, снижение расходов на органы власти и ликвидация контрабанды позволит Украине избавиться до долговой зависимости перед иностранными кредиторами. Такое мнение в эфире телеканала "Украина" высказал премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников.

По его словам, только из-за контрабанды Украина теряет почти пять миллиардов долларов в год.

"Сейчас власть хочет занять у МВФ 10 миллиардов долларов и сделать новую программу по траншам. Остановите контрабанду, снизьте затраты на власть, обратитесь к бизнесу, скажите, что сэкономили все, что могли и "обелите" бизнес. Это даст стране еще один бюджет и избавит Украину от долговой зависимости", – отметил политик.

Борис Колесников подчеркнул, что задача правительства – действовать исключительно в национальных интересах.

"Власть говорит: "мы – прозападные, а оппозиция – пророссийская". Прозападная или пророссийская Украина не может быть успешной. Украина одна, и она может быть только проукраинской", – подчеркнул премьер-министр оппозиционного правительства.

Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Премьер подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.

Напомним, 20 июня Кабинет министров утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработанный Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и ГФС.
колесников, контрабанда, Борис Колесников

Вы сейчас просматриваете новость "Борис Колесников: Из-за контрабанды Украина теряет почти пять миллиардов долларов в год". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: пресс-служба Бориса Колесникова

Борис Колесников: Для этой власти есть один простой совет - не занимайте больше денег

7 Июля, 19:13

Политик рассказал, что необходимо сделать, чтобы выйти из той кризисной ситуации, в которой оказалась страна

Украина

Фото: opposition.org.ua

Борис Колесников: Не будет доверия бизнеса к власти - не будет страны

27 Июня, 12:04

Еще один важный шаг для развития бизнеса, как считает Борис Колесников, - это ликвидация всех ненужных проверяющих структур
Загрузка...

Украина

Борис Колесников

Борис Колесников: Шахтерам нечем платить зарплату, а правительство выстроилось встречать теплоход с импортным углем

10 Июля, 22:02

В ближайшие 10-15 лет украинский уголь будет оставаться залогом энергетической независимости Украины

Украина

Борис Колесников. Фото: opposition.org.ua

Борис Колесников: Если в Украине сначала провести выборы, а затем перепись населения, то в 2020 году окажется, что трети избирателей просто не существует

20 Апреля, 17:33

Партиям нужно не соревноваться за количество членов ЦИК, а соревноваться в идеях, в том, как правильно проводить реформы, говорит оппозиционный премьер
Загрузка...