Борис Колесников: Мир и новая Конституция позволят Украине преодолеть кризис и возродить экономику

Дуализм во власти – одна из самых главных проблем Украины в течение последних 26 лет, говорит премьер Оппозиционного правительства

В середине сентября Оппозиционное правительство представит окончательный проект новой украинской Конституции. Об этом заявил премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников во время круглого стола "Дуализм власти и пути выхода из кризиса".

Главная цель Конституции, проект которой разрабатывает Оппозиционное правительство, – исключить дуализм власти и провести полноценную децентрализацию.

"Уже сегодня мы передадим концепцию нашей Конституции на обсуждение местным советам. Вместе с самыми опытными украинскими и иностранными юристами мы ее доработаем, чтобы к 15 сентября выйти на полноценный документ", – отметил Борис Колесников.

По его словам, в вопросе написания новой Конституции Оппозиционное правительство готово сотрудничать со всеми политическими силами и общественными организациями.

"Мы готовы к сотрудничеству по всем вопросам создания новой Конституции со всеми, кто готов к конструктивной работе", – добавил оппозиционный премьер.

По словам Бориса Колесникова, мир и новая Конституция позволят Украине преодолеть кризис и возродить экономику.

"Главная цель новой Конституции - передача власти на места, создание компактного парламента на 150 депутатов в Нижней палате, и по одному сенатору от миллиона избирателей в Верхней палате. При этом президент должен избираться в парламенте и иметь сугубо церемониальные функции. Иначе, если будут всенародные выборы президента, мы получим то, что имеем уже 26 лет", – отметил он.

По словам лидера оппозиционеров, действующая модель управления неэффективна в украинских условиях.

"Если мы хотим построить успешную республику, то она должна быть парламентской. Когда власть находится в нескольких руках – это ведет к неэффективному управлению. Нужно от этого уйти. В западных странах 90% законов принимаются по инициативе правительства. В Украине – 20%. Это говорит о том, что у нас парламентско-президентская республика не работает", – отметил политик.

По убеждению Бориса Колесникова, новая Конституция не должна иметь ни одной зацепки для двоякого толкования.

"Только тогда она станет инструментом для построения общества равных возможностей с высоким социально ощутимым результатом. Конечно, можно и с Конституцией не построить успешную страну, но без нее это уж точно не сделаешь", – сказал он.

Борис Колесников считает, что дуализм во власти – одна из самых главных проблем Украины в течение последних 26 лет.

"Еще в декабре 2004 года мы предупреждали, что могут возникнуть серьезные трудности. И уже в 2006-07 годах мы столкнулись с проблемами даже в таком банальном вопросе, как назначение премьера. То есть, парламент выдвигает кандидатуру, а президент должен в течение 15 дней подать соответствующее представление. А что, если не подаст? На такой простой вопрос нет ответа в Конституции. И вина этому – дуализм власти. Это то, что нужно устранить", – подчеркнул политик.