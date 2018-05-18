Борис Колесников предложил способ решения демографического кризиса в Украине

По словам главы Оппозиционного правительства, решить проблему способна программа по поддержке ребенка от рождения и до первого рабочего места

Премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников представил программу по поддержке ребенка от рождения и до первого рабочего места. По его словам, защита детства и стимулирование рождаемости должны стать приоритетом государственной политики, в противном случае Украине не удастся преодолеть демографический кризис. Об этом сообщает пресс-служба политика.

"В 2017 году население Украины сократилось более чем на 200 тысяч человек. Ситуация ухудшается с каждым годом и кажется безнадежной. Однако, есть все возможности и ресурсы для того, чтобы кардинально все изменить", – отметил оппозиционный премьер-министр.

По словам Бориса Колесникова, Оппозиционное правительство разработало программу по поддержке семей в период от рождения ребенка и до его первого рабочего места, и ее необходимо внедрять немедленно.

"Всего пять лет назад государство выделяло семье при рождении первого ребенка в 2,7 раза больше, чем сейчас, второго – в 5,5 раза, на третьего – в 11 раз. Поэтому восстановление справедливых выплат при рождении для каждого ребенка – главный приоритет", – отметил он.

Не менее важная задача государства – обеспечить безопасность и быт ребенка, пока родители находятся на работе.

"Эту проблему способны решить высококачественные муниципальные, корпоративные и частные детские сады. В цивилизованных странах дети заняты в школе с утра и до вечера. После основных занятий они посещают спортивные, художественные секции, драматические кружки. Такая система должна быть введена и в нашей стране", – отметил политик.

По словам Бориса Колесникова, среднее специальное и высшее образование должно быть бесплатным для украинцев.

"Государство должно взять на себя ответственность за подготовку технологов, инженеров, строителей – всех тех, кто учится на прикладных специальностях. И мы это обязательно сделаем", – подчеркнул политик

Кроме того, Борис Колесников считает, что государство обязано обеспечить выпускников первым рабочим местом.

"Сегодня, как правило, украинские компании не хотят брать молодых специалистов. Решить эту проблему так же можно, взяв на вооружение опыт развитых стран. К примеру, молодой специалист до 25 лет не платит налог на доход физических лиц. При этом работодатель не платит единый социальный взнос. Только в таком случае у отечественных компаний появится стимул приглашать на работу молодежь. Все это очень просто и уже давно апробировано во всем цивилизованном мире", – отметил оппозиционный премьер-министр.

Борис Колесников убежден – средства, необходимые для внедрения подобной программы в Украине есть – нужно просто грамотно распределить расходы Государственного бюджета.

"К примеру, в бюджете 2013 года на часть силовых структур было предусмотрено 2,8 млрд долларов, а 2018 – 4 млрд. Да, мы защищаем государство и обеспечиваем безопасность, но с такой динамикой рождаемости и смертности нам через 10 лет некого будет защищать. Поэтому, во-первых, нужно сокращать административные расходы, количество министерств, во-вторых, выводить экономику из тени", – добавил Колесников

По словам Бориса Колесникова, Оппозиционное правительство готово оказать любую помощь действующей власти, необходимую для внедрения соответствующей программы.

"Мы готовы рассказать и показать, как это должно работать. Очень важно, что начинать нужно было еще вчера. Необходимо просто понимать, что, внедрив такую программу, мы сможем уже с 2019 года остановить демографический кризис", – подчеркнул оппозиционный премьер-министр.

Напомним, ранее Борис Колесников отмечал, что мир и новая Конституция позволят Украине преодолеть кризис и возродить экономику.

Кроме того премьер-министр оппозиционного правительства предлагал удвоить пенсии и зарплаты за счет сокращения чиновников.