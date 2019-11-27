Борису Патону исполнился 101 год: как ученый отпразднует день рождения

По словам коллег, известный долгожитель засиживается на работе до позднего вечера

Фото: НАН Украины / Фото: Пресс-служба НАН Украины

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Сегодня, 27 ноября, исполнился 101 год самому известному долгожителю страны – украинскому ученому и президенту Национальной академии наук Борису Патону. Как рассказали сайту "Сегодня" его коллеги, несмотря на день рождения, Борис Евгеньевич планирует приехать на работу и заниматься текущими делами.

"Он участвует практически в каждом заседании президии, настроение у него боевое, дух – энергичный", – рассказали нам в пресс-службе НАН.

Первый вице-президент Академии Антон Наумовец рассказал нам, что из-за почтенного возраста Бориса Патона поздравлять его будут "в сокращенном варианте".

"У Бориса Евгеньевича сегодня по графику рабочий день. Представьте, сколько людей его хотели бы поздравить. Но не предполагается, что будет большое число визитеров, будем всех просить с пониманием отнестись к сокращенному варианту", – рассказал нам Наумовец.

По его словам, Патон не теряет бодрости духа и так же руководит Академией. А иногда даже засиживается на работе до позднего вечера.

"Академия недавно показывала свыше 400 своих разработок на Innovation Market (международный форум изобретателей – Авт.)", – рассказал нам Наумовец.

Напомним, в своем интервью для "Сегодня" в прошлом году Борис Патон рассказал, что самый главный подарок для него – продолжение жизни.

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