Борт с гуманитарной помощью вылетит в Бейрут 19 августа: чем Украина поможет Ливану

В Киеве завершается загрузка на борт самолета АН-72 гуманитарной помощи, обещанной Украиной Ливану после взрыва в порту Бейрута, вызвавшего катастрофические последствия. Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ на своей странице в Facebook.

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Борт с гуманитарной помощью вылетит в Ливан 19 августа.

По словам посла, самолет доставит именно то, что было запрошено ливанцами: медицинские препараты и муку.

"Завершается загрузка гуманитарной помощи Украине на самолет АН-72. Как и просили ливанцы, это медицинские препараты и пшеничная мука. Завтра утром – вылет на Бейрут. Так и хочется воскликнуть: "Мы – Бейрут", – написал Осташ.

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Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Ливану гуманитарной помощи после того, как там произошел мощный взрыв в Бейруте, который разнес половину города.

Согласно президентскому указу, гуманитарный груз Украины поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрыва в порту Бейрута.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 августа в столице Ливана прогремел оглушительный взрыв. Он был такой силы, что на мгновение образовался "гриб", похожий на ядерный, а ударная волна разгромила половину города и даже дошла по морю до Кипра (около 250 км). По состоянию на 9 августа число погибших достигло 220 (это только те, о которых известно), а ранения разной степени тяжести получили более шести тысяч жителей. Более 300 тысяч человек остались без крова.

Как выглядел город после взрыва, смотрите в видео:

Видео: Life shot

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