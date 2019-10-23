Бойцы 93-й бригады ВСУ провели тренировку под присмотром офицеров НАТО: опубликованы яркие фото

В боевой тренировке участвовала пехота, бронетехника и самоходной артиллерия

В Учебном центре подготовки подразделений (Яворов Львовской области) бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Холодный Яр" провели отработку занятий для экипажей как часть подготовки к боевым тренировкам на уровне отделений на участке STX Альфа.

За их действиями наблюдали находящиеся в Украине представители Вооруженных сил Канады, сообщает пресс-служба 93-й омбр, которая опубликовала яркие фото с учений в Яворове.

В боевой тренировке участвовала пехота, легкая бронетехника и самоходной артиллерия.

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Ранее в 93-й бригаде ВСУ показали, как уничтожают танки "врага" из огромной снайперской винтовки, т. е.100-миллиметровой пушки МТ-12 "Рапира", которая поражает мишень с первого выстрела.

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Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление.

Напомним, именно бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" взяли под контроль населенный пункт Петровское , расположенный в "серой зоне" на Донбассе.

Как заметил волонтер из Днепра Юрий Мысягин, это 93-я бригада только "пощупала и пощипала" боевиков на том направлении, не нарушая никаких Минских соглашений. "Продвинулась вперёд и заняла господствующую и стратегическую высоту в серой зоне. Боюсь представить, что будет, когда массивно пойдём вперёд", – добавил он.

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