Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,65

Бойцы 93-й бригады ВСУ провели тренировку под присмотром офицеров НАТО: опубликованы яркие фото

23 октября, 05:30

В боевой тренировке участвовала пехота, бронетехника и самоходной артиллерия

В Учебном центре подготовки подразделений (Яворов Львовской области) бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Холодный Яр" провели отработку занятий для экипажей как часть подготовки к боевым тренировкам на уровне отделений на участке STX Альфа.

За их действиями наблюдали находящиеся в Украине представители Вооруженных сил Канады, сообщает пресс-служба 93-й омбр, которая опубликовала яркие фото с учений в Яворове.

В боевой тренировке участвовала пехота, легкая бронетехника и самоходной артиллерия.

Реклама

Ранее в 93-й бригаде ВСУ показали, как уничтожают танки "врага" из огромной снайперской винтовки, т. е.100-миллиметровой пушки МТ-12 "Рапира", которая поражает мишень с первого выстрела.

В тренде
В Украине обещают теплую зиму: директор Укргидрометцентра дал прогноз

Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление.

Напомним, именно бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" взяли под контроль населенный пункт Петровское , расположенный в "серой зоне" на Донбассе.

Как заметил волонтер из Днепра Юрий Мысягин, это 93-я бригада только "пощупала и пощипала" боевиков на том направлении, не нарушая никаких Минских соглашений. "Продвинулась вперёд и заняла господствующую и стратегическую высоту в серой зоне. Боюсь представить, что будет, когда массивно пойдём вперёд", – добавил он.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

учения Холодный Яр яворовский полигон маневры танкисты 93 бригада

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похолодание и мокрый снег: синоптик предупредила о скором изменении погоды
Похолодание и мокрый снег: синоптик предупредила о скором изменении погодыУкраина
Курс доллара в Украине взлетел выше психологической отметки
Курс доллара в Украине взлетел выше психологической отметкиФинансы
Уроженец Одессы стал миллиардером в США
Уроженец Одессы стал миллиардером в СШАСША
В Украине изменится официальный прогноз курса доллара
В Украине изменится официальный прогноз курса доллараФинансы
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фото
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фотоДругие страны
В Чернигове 23-летняя девушка получила пожизненный срок за убийство родственников
В Чернигове 23-летняя девушка получила пожизненный срок за убийство родственниковДругие регионы

Новости партнеров

Loading...
загрузка...