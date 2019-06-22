Бойцы морской охраны прошли учения от специалистов из США, фото

По завершении тренингов бойцы получили сертификаты о прохождении































Бойцы Одесского и Мариупольского отрядов морской охраны прошли тренинги от специалистов с береговой охраны США под эгидой Программы EXBS Посольства и Госдепартамента США. Об этом сообщили на сайте ГПСУ.

Бойцы отрабатывали штурмовые действия при высадке на судно-нарушитель: стрелковые тренировки, особенности техники физических приемов, тактическая медицина, действия в команде, приемы блокирования стратегических объектов на судне.

После завершения обучения 20 спецназовцев сдали практический экзамен. В максимально приближенных к реальным условиям на судне Украинского Дунайского пароходства "Новый Донбасс" они продемонстрировали свои умения.

"Полученные навыки и плотный график эффективных тренировок в течение всех 10 дней оставили ощутимый след как в уме, так и в теле", – поделился своими впечатлениями один из бойцов отдела "Дозор-М".

После экзамена в Учебном центре морской охраны состоялась церемония закрытия тренингов. Там бойцы отделов специальных действий на воде получили сертификаты и обменялись сувенирами с американскими коллегами.

Руководитель Программы EXBS Джеймс Джонс отметил, что с удовольствием наблюдает за ростом уровня подготовки морских пограничников и общим стремлением Украины быть прочным морским государством, способным защищать свои границы на море.

Напомним, ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его рабочего визита в Мариуполь показали возможности Морской охраны по задержанию нарушителей и отражению вражеского нападения на Азовском море.

Кроме этого, в Киеве прошли совместные учения полицейских и спасателей. Их провели в связи с участившимися сообщениями о минировании зданий в столице. Как прошли учения, узнавали журналисты "Сегодня".

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