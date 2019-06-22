Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Бойцы морской охраны прошли учения от специалистов из США, фото

22 июня, 14:07

По завершении тренингов бойцы получили сертификаты о прохождении

Бойцы Одесского и Мариупольского отрядов морской охраны прошли тренинги от специалистов с береговой охраны США под эгидой Программы EXBS Посольства и Госдепартамента США. Об этом сообщили на сайте ГПСУ.

Бойцы отрабатывали штурмовые действия при высадке на судно-нарушитель: стрелковые тренировки, особенности техники физических приемов, тактическая медицина, действия в команде, приемы блокирования стратегических объектов на судне.

После завершения обучения 20 спецназовцев сдали практический экзамен. В максимально приближенных к реальным условиям на судне Украинского Дунайского пароходства "Новый Донбасс" они продемонстрировали свои умения.

"Полученные навыки и плотный график эффективных тренировок в течение всех 10 дней оставили ощутимый след как в уме, так и в теле", – поделился своими впечатлениями один из бойцов отдела "Дозор-М".

После экзамена в Учебном центре морской охраны состоялась церемония закрытия тренингов. Там бойцы отделов специальных действий на воде получили сертификаты и обменялись сувенирами с американскими коллегами.

Руководитель Программы EXBS Джеймс Джонс отметил, что с удовольствием наблюдает за ростом уровня подготовки морских пограничников и общим стремлением Украины быть прочным морским государством, способным защищать свои границы на море.

Напомним, ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его рабочего визита в Мариуполь показали возможности Морской охраны по задержанию нарушителей и отражению вражеского нападения на Азовском море.

Кроме этого, в Киеве прошли совместные учения полицейских и спасателей. Их провели в связи с участившимися сообщениями о минировании зданий в столице. Как прошли учения, узнавали журналисты "Сегодня".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег учения, бойцы, отряд, тренинги, береговая охрана

Вы сейчас просматриваете новость " Бойцы морской охраны прошли учения от специалистов из США, фото". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Пожар" в бизнес-центре Киева – видео с учений спасателей

19 июня, 19:52

Сотрудники ГСЧС отрабатывали действия, необходимые для спасения людей

Как танкисты ВСУ метко стрелять учились, опубликованы яркие фото

Вчера, 04:30

На полигоне 17-й отбр соревновались бойцы пяти бригад ВСУ

В Польше стартовали масштабные учения НАТО

16 июня, 20:35

Маневры будут проходить на суше, море, в воздухе и киберпространстве

Как мотопехотная бригада ВСУ водную преграду штурмовала: опубликованы фото

18 июня, 06:30

Под Николаевом прошли учения оперативного командования "Юг"

Велосипедистка дня: фанатка шоссе Эна Хернандес

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)

Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко

Смартфон: Как отличить оригинальный от подделки

И. Маск опубликовал слово «Ethereum» и поднял на уши подписчиков

Куценко об отношениях с Порошиной: Она со мной хлебнула горя

Лучшие «военные хакеры» мира – Россия и ещё 4 государства

На глубине 4 метров в Днепре обнаружили тело мужчины

Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа

Вьетнамский автопром решил отбить покупателей у Toyota и Ford

В городе небывалая скидка на самые известные ароматы мира

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

"Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым

Сегодня, 07:51

Почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы? Беседа с главой украинской делегации

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

Вчера, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Определились с форматом: главное о зарубежной поездке Зеленского

20 июня, 07:51

Перед президентом Украины стояло несколько задач. Он их решил

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

20 июня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Кучма в Минске: сигнал для Путина

«Шевченко упал в моих глазах». Рианчо – о России, проблемах с ФФУ
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь