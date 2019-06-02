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Бойцы ООС ликвидировали "вражеский десант" в Приазовье: видео масштабных учений

2 июня, 10:24

Противодесантный резерв "уничтожал" первую волну морского десанта противника

Пока в Одесской области испытывают новые ракеты, в Приазовье прошли учения военных, так как акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии России. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

"На этот раз, по легенде плановых учений, наш противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что военные отрабатывали действия самоходно-артиллерийской батареи 2С1 при поддержке общевойсковых подразделений. К участию в учениях привлекались начальники групп боевого применения ракетных войск и артиллерии оперативно-тактических группировок, командиры воинских частей ракетных войск и артиллерии, начальники артиллерии и командиры бригадных артиллерийских групп, которые выполняют боевые задачи на Донбассе.

Недавно мы показывали фото и видео, как танковый резерв ООС отразил "прорыв врага". Танкисты отработали отражение атаки противника, который прорвал или вклинился в оборону наших войск.

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Тег ВСУ, учения, Приазовье

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