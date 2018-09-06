Бойцы ВСУ на маневрах Rapid Trident учились отражать полномасштабное вторжение

Украинские военные тренировались отражать полномасштабное вторжение врага на самых крупнейших сухопутных учениях Украины и НАТО – Rapid Trident. Двухнедельные маневры, в которых принимают участие военнослужащие 14 стран, перешли в полевую фазу.

При этом украинские бойцы своей подготовкой поразили даже американских инструкторов, которые приехали их тренировать.

По легенде учений, войска противника находятся в одном километре от границы и готовятся к полномасштабному вторжению, и поставлена задача – помешать ему. Первыми берутся за дело разведка спецназа – военные десантируются в тылу противника, чтобы уничтожить его склады боеприпасов. В то же время механизированная рота пехоты начинает наступление под прикрытием танков.

На пути бойцов – река, и восемь БМП форсируют ее, и в этот момент в один из них попадает снаряд противника. Один из воинов тяжело ранен, и с поля боя его эвакуируют на воздушной подушке и вертолетом – именно так вывозят раненых в реальных боях на востоке страны.

"Это действительно высший пилотаж эвакуации с поля боя, потому что это очень оперативно и очень экстренно. Раненый человек, он находится без сознания, он беспомощен, его нужно закрепить таким образом, чтобы он был в безопасности, потому вместе с ним есть еще два парамедика", – объяснил Тарас Грень, пресс-офицер международных учений Rapid Trident-2018.

За тем, как украинцы отбивают наступление на свою границу, наблюдают участники учений из других стран. На поле боя – 54-я бригада, которая только что вернулась из зоны боевых действий.

"Все, что мы сегодня наблюдали – и эвакуация, и преодоление водной преграды – именно так и должны действовать подразделения, которые защищают свою страну. Я считаю, вы должны гордиться своей армией. И я горд, что принимал участие в ее подготовке", – заявил Тим Кливленд, один из командиров учений Rapid Trident-2018.

В свою очередь, украинский боец признался, что в реальных условиях все выглядит иначе.

"Ну, в реальных... Конечно, это выглядит немножко иначе, скажем так. Там сложнее", – отметил младший сержант по имени Александр.

В этом году учения – рекордные по количеству участников. На Яворивский полигон во Львовской области съехались две с половиной тысячи военных из 14 стран.

С такими задачами, которые отрабатывали на учебном поле боя, украинские военные ежедневно имеют дело в зоне операции Объединенных сил. И сейчас они скорее демонстрируют свои умения, чем тренируются. А партнеры из стран-членов НАТО, которые раньше приезжали инструктировать бойцов ВСУ, сейчас перенимают их опыт.

Напомним, 4 сентября боевики заметно обострили ситуацию на Донбассе и понесли потери. Российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. Один оккупант был уничтожены и еще двое – ранены.

3 сентября оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, однако запрещенное "Минском" оружие противник не применял. При ведении боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ответным огнем два боевика было уничтожены, еще двое – ранены.