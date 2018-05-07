Сrazy ukrainians на учениях НАТО: блогер раскрыл интересные подробности о бойцах ВСУ

Украинские десантники и танкисты, которые принимают участие в учениях НАТО Combined Resolve X на территории Германии, внесли значительное оживление в маневры, которые по плану должны были стать довольно нудным и наперед прогнозируемым мероприятием.

Как рассказал блогер Роман Туровец в своем Facebook, обычно в подобной ситуации максимальная "неожиданность, которая грозит участникам, – это неудавшееся селфи".

"Что такое учения? Это когда одни играют роль хороших, а другие – в плохих парней. Хорошие парни – это BlueFor, их всегда больше, а потому их победа неминуема. Плохие парни – это OpFor, должны немного побуцаться и героически проиграть. Потом все жмут друг другу руки и делают совместные фото", – разъяснил он.

По словам Туровца, "вначале нашим десантникам и танчикам определили второстепенную роль: встать во втором эшелоне OpFor и оборонять высоту вблизи городка Равенсдорф. По сценарию, в конце дня эту высоту должны были занять основные силы. Но ведь нашим десантникам только дай повоевать! "ДШВ – сила! Никто кроме нас! Хотите сопротивление, вы его получите!"

"Первая попытка хороших парней заехать парадным строем на позиции десантников закончилась полным фиаско. Как и следующие. Наши так просто сдаваться настроены не были. Среди сил BlueFor даже прошла команда: обходить этих "crazy ukrainians" десятой дорогой. Кто к украинцам придет, тот оттуда и не выйдет. На некоторое время штурмы прекратились", – отметил он.

По словам блогера, украинцы в этой ситуации подумали, что "становится нудновато" и частью сил решили навязать противнику активные действия – пойти рейдом в глубокий тыл, там захватить важный перекресток и удерживать его как можно дольше.

"Два Т-84, два БТР-80 и один HMMWV прорывают осаду и выходят в точку назначения. День переставал быть томным, злюки-украинцы явно угрожали вечернему пиву. С искренним и добрым "f***ing sh**t!" противник начал стягивать к перекрестку немалые силы – 8 танков Abrams и четыре бронемашины Bradley, а также значительные силы пехоты. Бой шел более двух часов", – рассказал он.

Туровец отметил, что в этом столкновении "хорошо развлеклись наши танчики" – потери сил BlueFor составили четыри Abrams и два Bradley, которые "стремительно бросались в бой, но как только на горизонте появлялись наши танки, Bradley сдувало как ветром".

"А пока 15 (!) посредников фиксировали ход боя, другая наша часть на четырех БТР, трех HMMWV и одном танке двинулись в противоположном направлении и атаковали базу логистики противника. Там в это время заправщики тренировались заливать в баки топливо, тыловики на площадках погрузки тасовали ящики, одно слово – тихая тыловая жизнь. Как-то так случилось, что наши десантники ее прекратили…" – с юмором рассказал блогер.

Также он добавил, что силы BlueFor все же сумели остановить "плохих парней" – уже при возвращении в базовый лагерь остатки украинской группы были атакованы пятикратно превосходящими силами противника и остановлены.

"Два дня наши держались. Рейтинг нашей РТГр (ротной тактической группы. – Ред.) – на уровне "класс". Это признали здесь все. И гордиться нашими мы можем абсолютно заслуженно. Однако настаиваю – не стоит недооценивать готовность и выучку американцев. Они хорошие солдаты высокотехнологической армии – вспомните, как покрошили вагнеровцев в Сирии… Но тут немного расслабились и пропустили несколько хуков, что вызвало немалый азарт. Встретиться с достойным противником – честь", – подчеркнул Туровец.

По его словам, украинская РТГр получила карт-бланш – разрешение действовать по собственному плану и создавать для противника больше неудобств, чтобы американцы могли "выжать из ситуации максимум пользы в вопросе обучения своих солдат".

"Сейчас наша десантно-штурмовая рота готовится к бою в городе, организовывая оборону. Наблюдатели уже ожидают интересной зарубы …" – резюмировал автор.

Напомним, ранее мы писали о дерзком рейде, который наши бойцы провели на учениях НАТО, а также об их успешных действиях в наступлении и обороне.

Также мы писали, что во время учений "враг" пытался обнаружить украинские позиции с помощью беспилотных летательных аппаратов и штурмовал их на бронемашинах Bradley. В ходе боя украинцы уничтожили 4 бронемашины и 80% личного состава противника. А в ходе повторного штурма представители сил BLUEFOR потеряли две бронемашины и отступили.