Бойцы ВСУ под Донецком отбили у оккупантов еще километр украинской земли, опубликовано видео

Под Марьинкой украинские военные нашли очередные доказательства российского присутствия на Донбассе

Восемь украинских военных ранены на передовой с начала суток. В штабе Объединенных сил пока не уточняют, где именно ВСУ понесли потери . Известно, что боевики 11 раз открывали огонь по украинским позициям. А в пригороде Донецка украинские военные нашли очередные доказательства российского присутствия на Донбассе.

Так, украинские военные нашли армейские сухпай российского производства на отбитых у боевиков позициях. Находку обнаружили вблизи Марьинки в пригороде Донецка. Там армейцам удалось продвинуться вперед более чем на километр и занять оборону в промышленных зданиях.

Разведчик Александр – один из тех, кто брал под контроль новые позиции в пригороде Донецка. Перед выходом на рубеж проводит инструктаж: "Дистанцию ​​будем держать пять-семь метров, будем пригибаться, ускорять ходьбу даже если группа снайперов сидит, чтобы они нас не успели взять под прицел".

Журналисты фактически оказались как на ладони у боевиков. Слева от них мог сидеть снайпер, однако бойцы рассказали, что сильной ветер будет мешать ему работать. Последовала команда бежать, поскольку в любой момент мог прозвучать выстрел.

Когда военные корреспонденты добежали в безопасное место, Александр объяснил, куда именно удалось отбросить оккупантов: "Противник закрепился в жилых зданиях, в которых раньше проживали или они выселили местное население. Эти здания находятся в "серых зонах", там, где деревья их прикрывают хорошо. Они оттуда ведут наблюдение и оттуда же открывают огонь".

Враг пытался вернуть потерянные позиции, но бойцы отразили атаки.

"Они увеличили полеты своих беспилотных летательных аппаратов, пытались подлетать очень-очень близко. Пытались выявлять движение и живую силу, то есть нас. Затем начались обстрелы из крупнокалиберного и стрелкового оружия", – рассказывает украинский боец.

Воины успели хорошо укрепиться, оборудовали наблюдательные посты и огневые точки.

Журналисты забрались на чердак одного из зданий, которое заняли украинские военные. Вставать в полный рост здесь опасно. Бойцы здесь сделали небольшую дырку в стене, через которую и наблюдают за врагом.

Боец на позывной "Капитан" раскрывает небольшую армейскую хитрость – они наблюдают за врагом с помощью тепловизора, который через систему Wi-Fi подключается к мобильному телефону:

"Вот через систему Wi-Fi просматриваем местность. Местность мы знаем, где что расположено, где деревья, которые являются для нас ориентирами… Очень-очень удобно. Чтобы не подвергать себя и всех остальных опасности".

В заброшенных боевиками зданиях бойцы нашли армейские сухпаи российского производства, российские сигареты и консервацию с этикеткой: "Отделение партии "Единая Россия", Ханты-Мансийский автономный округ".

"Здесь два момента – или это российские офицеры кадровые военные приезжали сюда, выполняли свои боевые задачи и уезжали к себе, или гумконвои, которые приезжали и присылали эту всю штуковину", – говорит украинский боец.

Контроль новых позиций позволил украинским военным отбросить боевиков более чем на километр.

"Мы находимся на высоте от противника. Нам отсюда удобнее наблюдать за ним. Мы его полностью контролируем, можем осуществлять огневой контакт, корректировать артиллерию, можем наносить любой урон противнику. Нам здесь удобно. У нас есть подвоз БК, подвоз техники", – говорит разведчик Александр

Заняв господствующие высоты – армейцы теперь смогут подавлять вражескую артиллерию, которая обстреливала жилые дома Марьинки.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. короля Данила под Донецком уничтожили опорник противника " Крокодил". С террикона противник простреливал дорогу Красногоровка – Марьинка, однако был выбит.

Также напомним, что после обстрела вражеским снайпером украинских бойцов на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев отдал приказ о введении "красного" режима безопасности

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