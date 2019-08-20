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Бойцы ВСУ впечатлили всех на учениях НАТО в Германии: яркие фото и видео

20 августа, 18:13

Украинские военнослужащие взяли в плен более трех десятков условных противников на маневрах Combined Resolve XII

Украинские военнослужащие из 93-ей отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" приняли участие в маневрах НАТО Combined Resolve XII.

В ходе активной фазы учений, которые проходили на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности на полигоне "Хоенфельс" в Германии, отрабатывалась атака условного противника на позиции ВСУ.

Но, как сообщили 20 августа в пресс-службе 93-ей ОМБр, все попытки найти слабину в обороне "холодноярцев" оказались напрасными.

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"Украинская механизированная рота прибегла к тактике маневренной обороны. Пехота часто меняла позиции и при первой же возможности контратаковала наступающих. В частности, после одной из вчерашних атак противника, наш разведчик вошел в тыл наступающего подразделения и, воспользовавшись ситуацией, пленил более трех десятков условного противника и четыре их БМП", – сообщили военные.

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Учения длились более четырех часов. К ним присоединился и командир бригады полковник Дмитрий Брижинський, которого ознакомили с работой штабов дивизии и бригады.

В свою очередь, комбриг поделился с представителями штаба бронекавалерийской бригады США своими взглядами на организацию командного пункта бригады.

Представителей НАТО заинтересовал практический опыт командования боевым соединением во время боевых действий на Донбассе.

Напомним, в прошлом месяце в Одесской, Херсонской и Николаевской областях прошли масштабные морские учения НАТО Sea Breeze, в которых также принимала участие и Украина.

Кроме того, ранее стало известно о гибели одного военнослужащего и травмировании еще троих во время военных маневров Swift Response 2019 около города Пловдив в Болгарии, в которых также принимали украинские служащие ВДВ.

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Германия ВСУ учения маневры армия Украины 93-я бригада Combined Resolve

Источник: Сегодня

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