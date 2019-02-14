Брачный контракт: недоверие или гарантия на будущее

Всего около 2% украинских пар заключают брачные контракты

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Брачный контракт: недоверие или гарантия на будущее Анастасия Ищенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/46f/396/5c646f396a26d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/46f/396/5c646f396a26d.jpg 2019-02-14T07:37:00+02:00 Украина Всего около 2% украинских пар заключают брачные контракты

В День святого Валентина уместно поговорить о том, как украинцы женятся. Не так давно сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра Opendatabot подсчитал, сколько брачных контрактов заключили украинцы в 2018 г. После анализа реестра специальных бланков нотариальных документов выяснилось, что за прошлый год украинцы заключили 5810 брачных договоров.

Количество браков в Украине остается из года в год приблизительно на одном уровне, правда, существенно падает в високосные годы. Так, в 2014 г. у нас было почти 295 тыс. браков, в 2015 г. – 299 тыс. браков, в 2016 г. (високосный) – это 229,5 тыс. браков.

В среднем получается, что брачные договора заключает около 1,7–1,9% супружеских пар. В Европе и США этот показатель намного выше, там брачные контракты заключает больше половины всех пар.

Сайт "Сегодня" разузнал, зачем заключаются брачные контракты, какие есть плюсы и минусы, сколько все это стоит, и о каких тенденциях в Украине можно говорить.

Брачный договор: как и для чего заключать

В первую очередь отметим, что брачный договор – это договор между супругами, который определяет их имущественные права и обязанности. В нем четко прописывается множество аспектов, начиная от того, что будет с имуществом супругов в случае развода, и заканчивая разнообразными ограничениями для мужа или жены.

В Украине брачные договора начали заключать относительно недавно, только с 2004 г., когда в силу вступил новый Семейный кодекс. В силу такой договор вступает в момент регистрации брака.

"Фактически, брачный контракт позволяет определить, что имущество, приобретенное в браке, находится не в правовом статусе общего совместного имущества обоих супругов, а лишь одного из них. В брачном контракте также может быть определено право на содержание одного из супругов вторым. Кроме того, брачным контрактом могут быть определены имущественные права и обязанности супругов как родителей", – поясняет управляющий партнера адвокатского объединения Suprema Lex адвокат Виктора Мороз.

Но стоит помнить, что брачный контракт не может регулировать личные неимущественные отношения между супругами, например, как провести отпуск и т.д.

"Иначе говоря, в брачном контракте не может быть предусмотрена передача права на имущество, которое уже приобретено супругами, а допустимым является исключительно решение вопроса о правовом режиме имущества, которое планируется к приобретению в будущем (получение в общую или личную собственность одного из супругов)", – отмечает адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS Николай Максимов.

Брачный контракт поможет супругами решить множество имущественных вопросов и избежать путаницы при разводе. Адвокат добавляет, что в договоре можно прописать обязанность одного из супругов в случае развода выписаться и фактически выселиться из квартиры, которая принадлежит второму из супругов. Брачным контрактом может быть предусмотрено право одного из супругов на получение денежного содержания после расторжения брака независимо от достижения пенсионного возраста или присвоения инвалидности.

"Таким образом, брачный контракт способен предупредить возможность конфликта между бывшими супругами и способствует экономии денежных средств, которые были бы потрачены в случае судебного процесса", – пояснил Максимов.

Так как брачный контракт главным образом регулирует имущественные вопросы, стоит помнить, что по общим правилам все имущество, которое нажито в браке, считается собственностью пары. Но в контракте можно прописать имущество, на которое не будет распространяться это правило.

"Брачный договор может включать в себя пункты о нераспространении на такое имущество положений об общей совместной собственности, а такое имущество будет считаться личной частной собственностью одного из супругов, или же находиться в общей долевой собственности. Таким образом, в брачном договоре супруги могут конкретно предусмотреть, какое имущество и кому из них достанется в случае раздела имущества при расторжении брака", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" руководитель практики семейного права и партнер ЮФ EXPATPRO Платон Даниленко.

Таким образом, в брачном договоре можно предусмотреть, что имущество, полученное в браке, является личной собственностью того из супругов, на чье имя оно оформлено, и, соответственно, распоряжение таким имуществом осуществляется самостоятельно без согласия другого супруга.

"Условиями брачного договора может быть предусмотрен и порядок несения затрат, таких, как оплата коммунальных платежей, телефонная связь, питание и прочее, а также содержание супруги в момент беременности и после развода, если ребенок на тот момент еще не достиг трехлетнего возраста, денежная компенсация за прожитые в браке годы, штрафные санкции на случаи измены и др. Стороны могут включить в договор любые условия, за исключением определенных ограничений: такой договор может регулировать только их личные имущественные взаимоотношения, но не может задевать отношения неимущественные (как между супругами, так и по отношению к детям); а также запрещено включать условия, которые будут ставить одного из супругов в чрезвычайно невыгодное материальное положение", – поясняет Даниленко.

Сколько это стоит

Чтобы заключить брачный контракт стоит воспользоваться услугами юриста и нотариуса. Составляется документ только в письменной форме по стандартному образцу, который есть у нотариуса. Если же пара хочет внести или вычеркнуть какие-то пункты, они могут сделать это на свое усмотрение, т.е. ограничений здесь нет.

Заключать брачный договор можно как до брака, так и после него. Если в первом случае он вступит в силу с момента регистрации брака, то во втором – с момента официального нотариального заверения.

Брачный контракт нужно обязательно заключать с помощью юриста, а не пытаться составить его самостоятельно, чтобы избежать ошибок и неточностей. Стоимость консультации юриста по вопросам заключения брачного контракта колеблется от 200 до 500 грн.

"В случае, если необходим подробный анализ условий брачного контракта со внесением своих предложений, то стоимость такой работы может составлять от 1 000 до 3000 гривен. Нотариус за услуги по заверению брачного контракта возьмет в среднем от 1 200 до 6 000 гривен, в зависимости от объема имущества и условий договора", – рассказывает Николай Максимов.

Но не стоит забывать, что многое зависит от города и индивидуальной ситуации. Так, в крупных города, например, в Киеве, цены на такие услуги будут выше.

"Не существует двух похожих ситуаций, каждая очень индивидуальна: договоренность и видение относительно условий брачного договора каждой супружеской пары существенно отличается от всех других, поэтому тут нельзя говорить о так называемых шаблонных договорах. Цена на такие услуги стартует от 13 тысяч гривен и зависит от количества времени, которое потребуется адвокату для подготовки текста, который удовлетворит пожелания сторон (учитывая количество имущества, его правовой режим для супругов, различного рода денежные компенсации при соблюдении ряда условий, содержания супруги как в момент пребывания в браке, так и после его расторжения и пр.)", – говорит Даниленко.

Он добавляет, что не стоит забывать и о стоимости нотариальных услуг – около 7-8 тысяч грн для Киевского городского нотариального округа.

Можно ли расторгнуть или изменить договор

Одним из главных минусов брачных контрактов называют то, что изменить или расторгнуть его бывает очень и очень сложно. Законодательство запрещает одностороннее изменение условий брачного договора, тем не менее, такие изменения могут быть внесены по взаимному согласию супругов.

"Оформляется внесение изменений в брачный контракт отдельным договором, подлежащим обязательному нотариальному заверению. Кроме того, брачный контракт может быть изменен по решению суда, если один из супругов докажет, что этого требуют его интересы или интересы детей (в том числе совершеннолетних). Более того, супруги могут отказаться от брачного договора или расторгнуть его. Отказ супругами от брачного договора также возможен путем оформления отдельного нотариально заверенного договора, в котором, среди прочего, должна быть указана дата прекращения действия брачного контракта", – отмечает Виктор Мороз.

Он добавляет, что расторгается брачный контракт исключительно в судебном порядке и только при наличии оснований, которые смогут стать существенным доказательством.

Какие тенденции в Украине

Мы уже писали, что в Украине брачные контракты не стали такими популярными, как в США или Европе. Но, тем не менее, их количество, хоть и не сильно, но увеличивается.

"На сегодняшний день формируется практика все более частого заключения украинцами брачных контрактов. В основном это люди среднего класса и выше, которые имеют бизнес и определенное имущество и желают урегулировать их правовой статус после вступления в брак. Вопрос с доверием между супругами как преградой для заключения брачного контракта отходит на второй план", – говорит Мороз.

Действительно, одной из причин, по которой украинцы отказываются заключать брачные контракты, стало мнение, будто брачный договор – это признак недоверия к партнеру. К тому же, финансовые и имущественные вопросы в Украине так открыто обсуждать не привыкли.

"К данному моменту брачный договор в Украине не приобрел такой популярности, которой он пользуется в Европе. Но статистические показатели, возможность ознакомиться с которыми предоставлена на официальном сайте Министерства Юстиции Украины, говорят об увеличении количества супружеских (или будущих супружеских) пар, заключающих брачные договора. Как правило, чаще всего брачные договора заключают украинцы, вступающие в брак с иностранцами (для последних это часто является существенным условием)", – пояснил Платон Даниленко.

В свою очередь, адвокат Николай Максимов выделил следующие причины, из-за которых количество брачных контрактов не может существенно вырасти:

не все знают о возможности заключения брачного контракта по законам Украины. По телевизору все слышали о таком виде договоров в США и Западной Европе, на практике же думают, что в Украине он не применяется.

особый менталитет наших людей.

цена заверения брачного контракта нотариусом.

Что говорят психологи

Психологи в комментарии сайту "Сегодня" также рассказали, что в Украине подход к браку более романтичный, украинцы не привыкли думать о разводе наперед, отсюда и вытекает то, что брачные контракты стали скорее исключением из правил.

"Наши люди не привыкли или не готовы думать о разводе и расставании наперед – ведь собираешься всю жизнь быть вместе с любимым человеком. Наш менталитет предполагает более романтичный подход, на западе – более прагматичный. Многие украинцы даже вслух не хотят произносить слово "контракт" в контексте семейных взаимоотношений. Для них разговор о брачном контракте – это тема о недоверии и неверии в себя, партнера, семейные идеалы, любовь. На западе в брачный договор можно вносить пункты, об измене раз год или о материальной компенсации за поход налево (у актеров) и т.д. У нас это все было бы недействительны", – поясняет психолог Дина Васильченко.

Она добавляет, что в Украине сейчас брачные договора заключают люди, у которых есть бизнес и крупное имущество, которое они бояться потерять в случае развода, а также те, у кого уже был негативный жизненный опыт, который они не хотят повторить.

В свою очередь, психолог Елена Ордынская отметила, что в Украине попросту не сложилось такой традиции, как заключение брачных контрактов. А документы пары воспринимают как что-то слишком прагматичное.

"Украинцы не заключают брачные контракты в основном потому, что у нас изначально этой традиции не было, все всегда строилось на доверии (хотя, как показывает практика, истинного доверия в парах нет, и вопрос этот стоит остро в семейном консультировании). Если рассуждать с психологической точки зрения, то брачный контракт для наших пар – это что-то слишком прагматичное, зазорное, а у нас ведь все построено на чувствах и эмоциях. Если для американцев или европейцев брачный договор – это гарантия стабильности и некая подстраховка, то для нас гарантия стабильности (в основном для женщин) – это слова и устные обещания. Только, к сожалению, по истечению некоторого срока в браке многие женщины могут страдать от домашнего насилия и финансово абсолютно не защищены и, следовательно, зависимы от мужчин", – комментирует Ордынская.

Психолог добавляет, что многое также зависит и от воспитания. В украинских реалиях в воспитании вопрос денег, финансовой защищенности и в целом финансового благополучия находится на втором месте.

"Ведь как большинство советских мам воспитывали дочек? Выйти замуж, родить ребенка, а там уже муж никуда не денется. Но практика показывает обратное. И возможно я, как психолог, очень хотела бы, чтобы дочки таких матерей (да, и не только таких) чаще подписывали при вступлении в брак не только соглашение на заключение брака и смену фамилии, но в первую очередь –брачный договор. Возможно, тогда и домашнего насилия по отношению к женщине в нашей стране было бы меньше, так как, по крайней мере, финансово и имущественно она была бы защищена и чувствовала бы себя более уверенно", – рассказывает Ордынская.

Психологи подытожили, что заключать брачный договор или нет – это личное дело каждого, и единого рецепта для всех здесь нет. Но все же мировая практика показывает, что брачные договора – это не признак недоверия, а очень даже наоборот – гарантия на будущее.

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АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.