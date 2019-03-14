Браконьеры открыли охоту на весенние первоцветы

Продавцы с подснежниками и черемшой – у каждой станции столичного метро

Браконьеры открыли охоту на весенние первоцветы 2019-03-14T13:11:38+02:00 Украина Продавцы с подснежниками и черемшой - у каждой станции столичного метро

Браконьеры открыли охоту на весенние первоцветы. Из-за браконьеров погибают редкие и даже краснокнижные подснежники, черемша и шафран.

Продавцы с подснежниками и черемшой – у каждой станции столичного метро. Десять гривен заработали, природе нанесли ущерб на тысячу. Продавцы знают, что нарушают закон, поэтому от камер убегают.

Эколог Александр Соколенко ежедневно борется с продавцами первоцвета. Полиция на вызовы не спешит.

За прошлый год работники Госэкоинспекции оштрафовали 276 нарушителей, за два месяца текущего года с поличным поймали 56.

Одинаковую ответственность за вред природе несут не только продавцы, но и те, кто покупает редкие растения. В инспекции обещают штрафовать всех, кто уничтожает природу.

Ранее сообщалось, что в Днепре воспитанники станции юных натуралистов прямо в центре города призывали прохожих беречь растения и не покупать первоцветы. Взамен людям предлагали созданные собственными руками искусственные цветы, очень похожие на живые.

Также мы писали, кого будут наказывать за уничтожение краснокнижных первоцветов.

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