Браконьеры открыли охоту на весенние первоцветы
Продавцы с подснежниками и черемшой – у каждой станции столичного метро
Браконьеры открыли охоту на весенние первоцветы. Из-за браконьеров погибают редкие и даже краснокнижные подснежники, черемша и шафран.
Продавцы с подснежниками и черемшой – у каждой станции столичного метро. Десять гривен заработали, природе нанесли ущерб на тысячу. Продавцы знают, что нарушают закон, поэтому от камер убегают.
Эколог Александр Соколенко ежедневно борется с продавцами первоцвета. Полиция на вызовы не спешит.
За прошлый год работники Госэкоинспекции оштрафовали 276 нарушителей, за два месяца текущего года с поличным поймали 56.
Одинаковую ответственность за вред природе несут не только продавцы, но и те, кто покупает редкие растения. В инспекции обещают штрафовать всех, кто уничтожает природу.
Ранее сообщалось, что в Днепре воспитанники станции юных натуралистов прямо в центре города призывали прохожих беречь растения и не покупать первоцветы. Взамен людям предлагали созданные собственными руками искусственные цветы, очень похожие на живые.
Также мы писали, кого будут наказывать за уничтожение краснокнижных первоцветов.
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