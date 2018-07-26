Браудер: Путин – хладнокровный убийца и ответственен за жуткие убийства в Украине

Британско-американский инвестор и правозащитник, известный критик Кремля Уильям Браудер заявил, что президент РФ Владимир Путин ответственен за международные преступления России.

Об этом он сказал в интервью "Настоящему времени".

По его словам, российский лидер не стесняется убивать людей в разных странах – будь то Украина, Сирия или еще где-то.

"Владимир Путин, как вы знаете, – хладнокровный убийца. Он несет ответственность за многие убийства в России, за смерти своих врагов за границей, за использование жутких военных способов для убийства невинных людей в Украине и в Сирии. Конечно, я не чувствую себя в безопасности", – сказал Браудер.

Критик Кремля уверен, что ему грозит опасность и Путин добивается его экстрадиции, чтоб убить его в России.

"Но с другой стороны, учитывая такую открытую неприязнь Владимира Путина к моей персоне, если со мной что-то случится, все будут знать, кто в этом виноват. Это Владимир Путин. И тогда без последствий не обойтись. Я думаю, что он считает, что лучший способ убить меня – это добиться моей экстрадиции в Россию, засунуть меня в российскую тюрьму, чтобы меня в ней и убили. Поэтому моя основная задача на данный момент – не ездить в страны, которые могли бы выдать меня Путину", – добавил он.

Ранее Браудер, который считает себя личным врагом российского лидера, рассказывал о реальных и тайных доходах Путина в России. По неофициальной версии, не раз обсуждавшейся в западных СМИ, Путин является чуть ли не самым богатым человеком в мире. "Я считаю, что оно (состояние Путина — ред.) составляет 200 млрд долл. После 14 лет у власти и учитывая суммы, которые произвела страна, и суммы, которые не были потрачены на школы, дороги, больницы и так далее, все эти деньги — в собственности, хранятся на счетах в швейцарских банках, в акциях, хедж-фондах, управляемых Путиным и его партнерами".

Браудер был одним из инициаторов принятия в США и Канаде законов, которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Эти законы названы в честь погибшего юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. В России он был дважды заочно осужден и оба раза приговорен к девяти годам колонии (по обвинению в налоговых махинациях и неуплате налогов).