Браво, ВСУ: "Доктор Смерть" рассказал о новых потерях боевиков

За неделю два десятка террористов получили ранения или были ранены

Могилы боевиков в Донецке / Фото: vlada.io

На Донбассе местные боевики и наемники из РФ и кадровые российские военные несут потери. В течение предыдущей недели – с 30 сентября по 6 октября – семеро были уничтожены и 13 получили ранения.

Об этом медик из Енакиево Донецкой области Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", сообщает в своем микроблоге в Twitter.

По его данным, за указанный период в Донецкую областную клиническую травматологическую больницу (облтравма) поступили три тяжелораненых боевика.

В Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение (ДОКТМО) поступили тела двоих боевиков и один раненый.

Во 2-ю горбольницу оккупированной Горловки поступили два раненых боевика и одно тело.

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В центральную райбольницу Новоазовска также поступили двое раненых и одно тело.

В больницу оккупированного Первомайска Луганской области привезли тело боевика, в Кадиевку (Стаханов) – еще двоих раненых боевиков.

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"Доктор Смерть" также сообщил, что чуть позже в Донецкую облтравму привезли раненого боевика, в морг ДОКТМО – тело, в Новоазовскую ЦРБ поступили двое раненых и один уничтоженный боевик.

"Браво, ВСУ", – заметил "Доктор Смерть".

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что офицер ВСУ рассказал о новых потерях боевиков на Донбассе.

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