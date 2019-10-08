Браво, ВСУ: "Доктор Смерть" рассказал о новых потерях боевиков

На Донбассе местные боевики и наемники из РФ и кадровые российские военные несут потери. В течение предыдущей недели – с 30 сентября по 6 октября – семеро были уничтожены и 13 получили ранения.
Об этом медик из Енакиево Донецкой области Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", сообщает в своем микроблоге в Twitter.
По его данным, за указанный период в Донецкую областную клиническую травматологическую больницу (облтравма) поступили три тяжелораненых боевика.
В Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение (ДОКТМО) поступили тела двоих боевиков и один раненый.
Во 2-ю горбольницу оккупированной Горловки поступили два раненых боевика и одно тело.
В центральную райбольницу Новоазовска также поступили двое раненых и одно тело.
В больницу оккупированного Первомайска Луганской области привезли тело боевика, в Кадиевку (Стаханов) – еще двоих раненых боевиков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Куратор из России и десятки боевиков: в ВСУ сообщили о больших потерях оккупантов
"Доктор Смерть" также сообщил, что чуть позже в Донецкую облтравму привезли раненого боевика, в морг ДОКТМО – тело, в Новоазовскую ЦРБ поступили двое раненых и один уничтоженный боевик.
"Браво, ВСУ", – заметил "Доктор Смерть".
Напомним, сайт "Сегодня" писал, что офицер ВСУ рассказал о новых потерях боевиков на Донбассе.
Также смотрите, как ВСУ под Мариуполем "прихлопнули" боевиков.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк