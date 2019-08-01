Бразильский наемник Лусварги начал отбывать наказание

В среду, 31 июля, вступил в законную силу приговор гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги, которого приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в деятельности террористических организаций "ЛДНР" и непредусмотренных законом вооруженных формирований. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
Отмечается, что такое решение Днепровский апелляционный суд принял на заседании в среду, 31 июля, во время рассмотрения апелляционной жалобы, поданной стороной защиты.
"В ходе судебного заседания обвиняемый Рафаэль Лусварги заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы, в связи с чем Днепровский апелляционный суд принял решение о закрытии апелляционного производства. Согласно законодательству, вынесение судом такого решения влечет за собой вступление в законную силу судебным решением, которое было обжаловано в апелляционном порядке", – говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что решение апелляционной инстанции обжалованию не подлежит. После заседания суда Лусварги отбыл в места отбывания наказаний.
Напомним, что 4 мая 2018 года активисты организации C14 задержали Лусварги на территории посольства Бразилии в Киеве. Участники группировки отвели бывшего боевика в здание СБУ на Владимирской.
Мы также писали, что 7 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области арестовал Лусварги. Как сообщили в прокуратуре Киева, иностранца взяли под стражу на 60 суток без права на залог.
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