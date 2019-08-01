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Бразильский наемник Лусварги начал отбывать наказание

Сегодня, 02:19

Лусварги заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы

Рафаэль Лусварги. Фото: facebook.com/permalink.php

Рафаэль Лусварги. Фото: facebook.com/permalink.php

Бразильский наемник Лусварги начал отбывать наказание https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8,%20%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C%20%D0%9B%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8,%20%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C%20%D0%9B%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8 Украина Лусварги заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы

В среду, 31 июля, вступил в законную силу приговор гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги, которого приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в деятельности террористических организаций "ЛДНР" и непредусмотренных законом вооруженных формирований. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Отмечается, что такое решение Днепровский апелляционный суд принял на заседании в среду, 31 июля, во время рассмотрения апелляционной жалобы, поданной стороной защиты.

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"В ходе судебного заседания обвиняемый Рафаэль Лусварги заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы, в связи с чем Днепровский апелляционный суд принял решение о закрытии апелляционного производства. Согласно законодательству, вынесение судом такого решения влечет за собой вступление в законную силу судебным решением, которое было обжаловано в апелляционном порядке", – говорится в сообщении.

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В прокуратуре добавили, что решение апелляционной инстанции обжалованию не подлежит. После заседания суда Лусварги отбыл в места отбывания наказаний.

Напомним, что 4 мая 2018 года активисты организации C14 задержали Лусварги на территории посольства Бразилии в Киеве. Участники группировки отвели бывшего боевика в здание СБУ на Владимирской.

Мы также писали, что 7 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области арестовал Лусварги. Как сообщили в прокуратуре Киева, иностранца взяли под стражу на 60 суток без права на залог.

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Источник: Сегодня

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